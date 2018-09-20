Вперед, на грабли! 3 Сергей Соловьев

20.09.2018, 13:49

Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Вопрос, где нам взять деньги на дальнейшее существование, остается актуальным.

Безусловно, одной из сенсаций прошлой недели было то, что белорусские власти отказались от денег Международного валютного фонда после того, как не смогли согласовать с фондом скорость реализации структурных реформ. Об этом в эфире белорусского телевидения заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», - сказал Ермолович.

При этом он воспользовался случаем свалить это решение на совесть Лукашенко. Тот как-то заявлял, что реформы, на которых настаивает МВФ, нам нужны, но так, чтобы это не стало «шоком для населения».

Таким образом, фонд предлагал нам провести реформы как можно быстрее, и давал на это деньги. Наш же руководитель хотел, чтобы реформы шли медленно.

Что самое интересное в этом вопросе? То, что о новом кредите фонда и сроках проведения реформ Беларусь договаривалась аж от 2015 года.

Через три месяца (так, Новый год скоро!) Наступит 2019-й. Кажется, если бы мы не жевали сопли и не распускали слюни, и согласились на условия МВФ - мы бы эти реформы за три года провели, и их уже забыли. По крайней мере, кто сейчас вспоминает, что не так давно зарплата белорусов рассчитывался миллионами? А прошло с тех пор даже не три года. Привыкли?Привыкли...

Если бы мы провели реформы... Однако тогда за что бы «переговорщики с МВФ» из правительства получали бы зарплату, командировочные и премии? Лучше затянуть переговоры невесть насколько. Фонд уже приостанавливал обсуждение кредита в 2017-м. Потом переговоры возобновлялись. Теперь - снова заморожены.

Правда, страна при этом живет все хуже и хуже. Но «страна» - понятие размытое и абстрактное, а зарплату на карточку чиновника насчитывается ежемесячно. Поэтому, как метко заметил в одном из комментариев относительно темпов реформ экономист Вадим Иосуб, белорусским властям хотелось бы, чтобы эти темпы были нулевыми.

«Разговоры о том, что у белорусской стороны и МВФ есть принципиальное согласие по поводу того, какие реформы необходимы, но мы не согласны только с темпами их проведения, идут уже три года», - также заметил специалист.

Вопрос, где нам взять деньги на дальнейшее существование, остается актуальным.

В связи с этим довольно интересная новость пришла из России. Беларусь сто раз пыталась приструнить Россельхознадзор, который выдвигает довольно странные претензии к белорусским предприятиям. Мы писали о том, что эта структура, якобы из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований, запретила поставки из Беларуси сухого молока и сливок в упаковках более 2,5 литра. И удивлялись: почему те же продукты, но в меньшей упаковке - нормальные?

Сейчас российская Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (объединяет Mars, Nestle, «Объединенных кондитеров» и других) сообщила премьеру России Дмитрию Медведеву о дефиците в области сухого молока. Он возник в прямой связи с запретом на его импорт из Беларуси.

«Сухая молочная сыворотка и сухое молоко - важнейшие ингредиенты для кондитерской промышленности, и их дефицит ставит российских производителей в тяжелые условия», - говорится в письме, которое цитирует «Коммерсант».

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин отмечает, что уже возникла острая нехватка качественных сухих молочных продуктов, которая не может быть покрыта российскими производителями.

По его словам, в кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к ее качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли.

По оценкам ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров. Остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из стран дальнего зарубежья были заменены белорусскими. «Асконд» просит Медведева поручить профильным министерствам принять решение для обеспечения российских производителей кондитерских изделий качественным молочным сырьем по доступным ценам.

Стоит отметить, что аналогичное обращение уже отправлялось Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), первому вице-премьеру России Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Однако те ничего не смогли сделать с Россельхознадзором. Сумеет исправить ситуацию Дмитрий Медведев? Или россияне останутся без круассанов к кофе?

Конечно, новость оптимистичная. Но белорусским производителям сухого молока все же надо задуматься: оно им надо? В связи с запретом на поставки в Россию особого падения белорусской «молочки» замечено не было.

А в России сейчас начинаются сложные времена, вызванные западными санкциями. По крайней мере две недели назад доллар стоил 67 российских рублей, а на этой неделе превысил 70. Белорусским производителям нужно крепко подумать, как при поставках в Россию не оказаться «в минусе» просто из-за курсовых колебаний.

В любом случае, нам есть куда девать свой продукт. Например, 11 сентября Лукашенко санкционировал отправку помощи Венесуэле - 500 тонн сухого молока. Продукт произведет Лепельский молочно-консервный комбинат и предприятие «Беллакт», и сделано это будет «по венесуэльским стандартам». Сухое молоко, содержащее витамины В и D.

Отмечается, что Беларусь оказывает помощь своему стратегическому партнеру в Латинской Америке, который находится «в сложной экономической ситуации». В столице Венесуэлы Каракасе с 10 сентября проезд в метро снова стал платным (бесплатный проезд существовал с конца 2017 году), стоимость поездки выросла в 12,5 тысячи раз!

Интересно, кто поможет нам, если мы окажемся в той самой «сложной экономической ситуации»? А это, учитывая действия нашего правительства, вполне может произойти.

Сергей Соловьев, «Новы час»