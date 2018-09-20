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«Это «совок» какой-то!»: минским школьникам запрещают красить волосы

  • 20.09.2018, 15:45

Родители учеников недоумевают, как цвет волос влияет на учебный процесс.

Педагоги некоторых минских школ запрещают детям красить волосы в яркие цвета, пишет The Village Беларусь.

Родители учеников недоумевают, почему яркий цвет волос и даже нескольких прядей негативно влияют на учебный процесс.

— Почему школа берет на себя право запрещать то, что разрешили родители? — задается вопросом одна из читательниц Юлия.

У ее дочери несколько прядей окрашены в красный цвет. Администрация школы требует в течение двух недель «привести волосы в естественное состояние».

— Учитель передала требование администрации. А дочь говорила, что и завуч приходила, и социальный педагог, и они все что-то выговаривали детям. Это «совок» какой-то! — возмущается читательница.

Более того, она опасается, что, если они не выполнят это требование, их семью могут отнести к «социально опасной». В тоже время на сайте школы родители учеников не нашли каких-либо нормативно-правовых актов, в которых запрещается окрашивать волосы.

— На сайте школы есть раздел «О деловом стиле одежды». Но там речь идет только об одежде. Никаких иных требований к внешнему виду детей не предъявляется, — рассказала Юлия.

Ситуацию прокомментировала заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

— Когда мы говорим о деловом стиле, то это касается внешнего вида ребенка полностью: от пяток до макушки. Мы не говорим, что сюда входит только костюм. Есть не только деловой стиль в одежде, но и деловой стиль, и культура учащегося, который посещает учреждение образования. Если у нас сегодня кто захочет, покрасит волосы в розовый, оранжевый, еще какой-то цвет, что это будет? Естественно, у администрации школы вопрос возникает, — подчеркнула она.

По словам Надежды Великой, внешний вид ученика регламентируется правилами внутреннего распорядка учреждения образования.

— Родители могут обратиться в администрацию школы и ознакомиться с этим документом. Когда проходят встречи с родительской общественностью, все эти вопросы оговариваются, начиная от внешнего вида ученика. А внешний вид — это не только одежда, — отметила представитель комитета по образованию.


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