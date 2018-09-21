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Новые санкции США: главные последствия

  • 21.09.2018, 8:11
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Трамп подписал указ, дающий старт новым санкциям против России.

Главное в новых санкциях – в обзоре РБК.

Что случилось

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором содержатся поручения Минфину и Госдепу о вводе части антироссийских санкций согласно закону СAATSA.

CAATSA — закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.

Теперь глава Минфина США Стивен Мнучин вправе принимать все необходимые меры и отдавать распоряжения ведомствам об их исполнении. При этом он должен будет проводить предварительные консультации с Госдепом, говорится в указе.

Указ Трампа узаконил ранее анонсированные санкции, а не ввел новые, распределив обязанности по их исполнению между ведомствами, которые теперь будут выбирать ограничительные меры из списка, включающего 12 вариантов. Они зафиксированы в статье 235 закона СAATSA.

Так называемые вторичные санкции применяются против неамериканцев, а также компаний, сотрудничающих с запрещенными российскими секторами, проектами и лицами. Такая же программа действует в отношении КНДР и Ирана. Наказание за нарушение санкций могут понести любые физические и юридические лица по всему миру.

Первым, к кому были применены санкции, стал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, покупающий российские Су-35 в 2017 году и С-400 в 2018-м, и его руководитель Ли Шанфу. Его счета в США будут заморожены, а банковские операции с департаментом заблокированы.

Какие санкции

Против финансовых институтов, уличенных в «значимых финансовых транзакциях» в интересах российских структур из списка SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons). Так, в санкционном списке появились 33 дополнительные позиции — это как компании, так и отдельные лица, разъясняется на сайте внешнеполитического ведомства США. Им вменяется связь с российской разведкой или оборонным комплексом. Под запрет не попадают любые сделки, а только «значимые». При этом ни критерии стоимости сделки, которая считается существенной, ни других разъяснений, не дается.

Теперь:

Запрещается инвестировать в пользу попавших под санкции лиц, покупать у них крупные активы или долговые инструменты.

Запрещается совершать банковские операции с лицами и организациями, попавшими в санкционный список

Запрещается попавшим в санционных список покупать, продавать и использовать собственность на территории США.

Запрещается выдавать лицензии, разрешения или страховать лица и организации из санкционного списка.


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