закрыть
21 сентября 2018, пятница, 9:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Новая стратегия США: реакция на кибератаки будет активной

  • 21.09.2018, 9:19
Джон Болтон
ФОто: AP

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с заявлением.

Соединенные Штаты обнародовали новую национальную стратегию кибербезопасности, которая предусматривает более активные, чем прежде, действия в ответ на кибератаки, сообщает Радио Свобода.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, новая стратегия "развязывает руки" в том числе для проведения "наступательных" операций в ответ на кибертатаки - а не только для пассивной обороны от киберугроз.

По словам Болтона, действия в ответ на кибератаки на США могут быть предприняты не только в киберпространстве.

Болтон назвал главными источниками киберугроз для Соединенных Штатов Китай, Иран, Северную Корею и Россию.

США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, которое осуществлялось в том числе посредством хакерских атак. Через полтора месяца в Соединенных Штатах предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Представители разведывательного сообщества предупреждают, что новые попытки вмешаться в выборы не исключены.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц