закрыть
21 сентября 2018, пятница, 10:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Политзаключенный Жемчужный отбыл 100 суток штрафного изолятора

  • 21.09.2018, 10:14
Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

Он практически не покидает стены штрафного изолятора исправительной колонии №9 в Горках.

Как стало известно правозащитникам «Весны», к прежним взысканиям в виде заключения политзаключенного Михаила Жемчужного в ШИЗО добавились новые: по 10 суток ему вынесли 30 августа и 10 сентября.Таким образом, за последние три месяца Жемчужный 50 суток отсидел в штрафном изоляторе. А если считать в целом, то практически получается 100 суток изолятора.

На такие вынужденные меры политзаключенный решил пойти, чтобы после отбытия 100 суток ШИЗО руководство колонии отправило его в помещение камерного типа (ПКТ). Только там он смог бы избежать предвзятого отношения и различных провокаций, организованных в отношении к нему со стороны администрации и спецконтингента.

Между тем, долгое пребывание Жемчужного в неблагоприятных условиях штрафного изолятора обеспокоило тюремных медиков. На последнем медицинском осмотре врачи очень тщательно исследовали состояние его здоровья: измеряли давление, температуру, вес, сделали кардиограмму, хотя жалоб на здоровье Жемчужный не высказывал.

Пребывание в ШИЗО послужило причиной того, что друзья и знакомые не получают от него писем, так как в изолятор не передают никакой корреспонденции. Возможно, письма и открытки ему отдадут, когда он выйдет из ШИЗО.

Михаил Жемчужный продолжает обжаловать ранее наложенные на него взыскания в управлении Департамента исполнения наказаний по Могилевской области, а в случае их неудовлетворения планирует обращаться в суд.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована компания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.

Основатель "Платформ Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): «подстрекательстве к умышленному разглашению сведений», составляющих служебную тайну; «незаконном приобретении и сбыте специального технического средства», предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; «даче взятки» и «даче взятки повторно».

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц