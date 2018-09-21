Политзаключенный Жемчужный отбыл 100 суток штрафного изолятора 21.09.2018, 10:14

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Он практически не покидает стены штрафного изолятора исправительной колонии №9 в Горках.

Как стало известно правозащитникам «Весны», к прежним взысканиям в виде заключения политзаключенного Михаила Жемчужного в ШИЗО добавились новые: по 10 суток ему вынесли 30 августа и 10 сентября.Таким образом, за последние три месяца Жемчужный 50 суток отсидел в штрафном изоляторе. А если считать в целом, то практически получается 100 суток изолятора.

На такие вынужденные меры политзаключенный решил пойти, чтобы после отбытия 100 суток ШИЗО руководство колонии отправило его в помещение камерного типа (ПКТ). Только там он смог бы избежать предвзятого отношения и различных провокаций, организованных в отношении к нему со стороны администрации и спецконтингента.

Между тем, долгое пребывание Жемчужного в неблагоприятных условиях штрафного изолятора обеспокоило тюремных медиков. На последнем медицинском осмотре врачи очень тщательно исследовали состояние его здоровья: измеряли давление, температуру, вес, сделали кардиограмму, хотя жалоб на здоровье Жемчужный не высказывал.

Пребывание в ШИЗО послужило причиной того, что друзья и знакомые не получают от него писем, так как в изолятор не передают никакой корреспонденции. Возможно, письма и открытки ему отдадут, когда он выйдет из ШИЗО.

Михаил Жемчужный продолжает обжаловать ранее наложенные на него взыскания в управлении Департамента исполнения наказаний по Могилевской области, а в случае их неудовлетворения планирует обращаться в суд.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована компания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.

Основатель "Платформ Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч.5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): «подстрекательстве к умышленному разглашению сведений», составляющих служебную тайну; «незаконном приобретении и сбыте специального технического средства», предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; «даче взятки» и «даче взятки повторно».

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.