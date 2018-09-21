Шашечки или ехать? Янка Грыль

21.09.2018, 18:13

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Cтабильность в Беларуси рушится от любого чиха.

8 сентября в эфире СТВ из уст нового министра финансов прозвучало важное заявление - о том, почему Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ и вновь принялась просить о кредите Россию и ЕФСР. В определенном смысле эти несколько фраз поставили жирную точку в сюжете «реформы в обмен на кредит или кредит в обмен на реформы» и в другом, гораздо более многообещающем, - «заграница нам поможет».

До сих пор о своем несогласии с предложениями МВФ наиболее часто и наиболее резко сигнализировал Лукашенко. Как говорится, кто на что учился: Лукашенко - человек принципиальный и эмоциональный, а главное - ответственно относящийся к своему рейтингу.

Для выборного руководителя любые потуги защитить вечно бедствующий народ от вечно повышаемых тарифов на ЖКХ понятны и ситуативно оправданы.

Иное дело - представители Нацбанка, Минфина, Минэкономики и пр. В конце концов, им еще вести переговоры с миссиями Фонда. Поэтому в отличие от Лукашенко на тему требований МВФ высокопоставленные представители Нацбанка и экономического блока Совмина высказывались крайне корректно и обтекаемо.

На этот раз дело обстоит немного иначе. С одной стороны, версия министра финансов Максима Ермоловича укладывается в сюжет вечной белорусской внутриполитической саги про злой МВФ и доброго Лукашенко, с другой - придает этому сюжету новые смысловые нотки.

Дело было так: «Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации». Раз позиции совпали, никаких непреодолимых идеологических противоречий между участниками переговоров не было.

Роль ретрограда, рушащего смелые замыслы реформаторов, в этой истории, как обычно, сыграл Лукашенко. «Глава государства указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось», - поведал Ермолович. С его слов, Фонд настаивал на проведении реформ в сжатые сроки, быстро. Белорусская же сторона, как обычно, сделала ставку на градуализм, или, говоря по-русски, постепенновщину. В общем, не совпали по срокам. Это при том, что никаких «концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ Минск не отмечает».

Немного хронологии. Чуть более полугода назад, в феврале, тот же Ермолович (тогда еще замминистра финансов, а не министр) констатировал: программа МВФ сохраняет актуальность, «несмотря на временное приостановление переговоров». Вернуться к теме кредита Ермолович предлагал «после анонсированных реформ экономики в 2020-21гг.».

С момента приостановки переговоров с МВФ о кредитной программе уже минуло более года. Еще 20 июля 2017г. официальный представитель МВФ Уильям Мюррей пояснил, почему это случилось: «Переговоры по программе кредитования приостановлены в ожидании прояснений политики белорусского руководства в отношении, в частности, госпредприятий и ЖКХ». Около 2 месяцев прошло после дебюта нового главы миссии Жака Миньяна в Минске, во время которого спикер cовета республики Михаил Мясникович убеждал визитера: «Мы, возможно, несколько отклоняемся по срокам, но в принципе придерживаемся матрицы... Отсутствие программы с Фондом не означает отсутствия реформ. Мы их проводим». Мясникович не забыл подчеркнуть, что оптимальный вариант продолжения сотрудничества - новая кредитная программа.

Зондаж возможности получения нового кредита на $3 млрд. под 2,28% на 10 лет РБ начала сразу после реализации предыдущей программы МВФ, в 2010-13гг., в рамках постпрограммных консультаций. С 2014-15гг. вопрос обсуждался публично.

Три с половиной года миновало с весны 2015г., когда Лукашенко в интервью Bloomberg на фоне начавшейся эпохи многовекторности публично обозначил намерение выступить заемщиком: «При наших долговых выплатах в $2,5-3 млрд. нам хватило бы и $2 млрд.».

Чуть меньше - ровно три года - прошло с сентября 2015г., когда Лукашенко в Нью-Йорке расточал комплименты директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, менее трех лет - с октября того же года, когда Financial Times уверенно предсказывала, что кредит будет выдан, а удалые младореформаторы в Минске вот-вот дадут бой замшелым ретроградам.

В общем, более 5 лет было затрачено на получение злосчастного кредита: надежды, переговоры, заочные упреки президента тогдашнему главе миссии Питеру Долману и публичные признания того, что непреодолимых разногласий в позициях сторон не существует, полеты белорусской делегации на ежегодную осеннюю сессию Совета управляющих Группы Всемирного банка и МВФ и т.п.

Тиражируемая СМИ версия гласит, что виной всему - белорусский градуализм и отсутствие подвижек в приватизации госсектора. Но, простите, кому сегодня Беларусь продаст свои промышленные активы - с досуха выжатыми оборотными средствами, безнадежно устаревшими технологиями, полуразбежавшимся персоналом, уходящими из-под ног рынками сбыта? И много ли денег на этом выручит? Приватизацию нужно было проводить в 2000-е, когда активы эти были посвежее и еще именовались «голубыми фишками».

Сейчас голубизна померкла, поезд ушел. Последние эксперименты с попытками заманить китайцев на «Гомсельмаш» или холодный душ в виде замещения РФ части продукции МЗКТ свидетельствуют: скорее всего, ушел он безвозвратно.

Насчет ЖКХ все еще очевидней. Протесты «тунеядцев» зимой 2017г. продемонстрировали, что стабильность в РБ в условиях кризиса рушится от любого чиха. Социальное самочувствие населения, несмотря на восстановительный рост экономики в течение последнего года, отвратительное: оно обобрано и демотивировано, даже шутит в основном про новые налоги и сборы. И не по-доброму шутит, похоже.

Сейчас, когда президент вполне официально называет позицию отставленного правительства Андрея Кобякова по взаимодействию с МВФ «безмозглой», прибегать к эмоционально окрашенной риторике не хочется.

И все-таки от одного вопроса не уйти. Вы чего хотели от МВФ? Консультативно-технической помощи? Но сотрудничество по этому направлению продолжается и после свертывания переговоров о кредитной программе.

Реформ? Кто сказал, что МВФ осуществит реформы за вас и для вас, да еще что они будут удачными? Кредита под очень низкий процент на 10 лет просто хотели?

А как бы вы его потратили? На обеспечение стабильности в условиях многовекторности?

Представляется, что ключевая проблема многих светлых замыслов и смелых шагов нашего руководства - это целеполагание. Есть куча госпрограмм и «основных направлений развития» на период вплоть до конца света, но нет ответа на простейший вопрос из детского мультика: «Вам шашечки или ехать?».

Янка Грыль, «БелГазета»