закрыть
21 сентября 2018, пятница, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Шашечки или ехать?

  • Янка Грыль
  • 21.09.2018, 18:13
  • 1,562

Cтабильность в Беларуси рушится от любого чиха.

8 сентября в эфире СТВ из уст нового министра финансов прозвучало важное заявление - о том, почему Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ и вновь принялась просить о кредите Россию и ЕФСР. В определенном смысле эти несколько фраз поставили жирную точку в сюжете «реформы в обмен на кредит или кредит в обмен на реформы» и в другом, гораздо более многообещающем, - «заграница нам поможет».

До сих пор о своем несогласии с предложениями МВФ наиболее часто и наиболее резко сигнализировал Лукашенко. Как говорится, кто на что учился: Лукашенко - человек принципиальный и эмоциональный, а главное - ответственно относящийся к своему рейтингу.

Для выборного руководителя любые потуги защитить вечно бедствующий народ от вечно повышаемых тарифов на ЖКХ понятны и ситуативно оправданы.

Иное дело - представители Нацбанка, Минфина, Минэкономики и пр. В конце концов, им еще вести переговоры с миссиями Фонда. Поэтому в отличие от Лукашенко на тему требований МВФ высокопоставленные представители Нацбанка и экономического блока Совмина высказывались крайне корректно и обтекаемо.

На этот раз дело обстоит немного иначе. С одной стороны, версия министра финансов Максима Ермоловича укладывается в сюжет вечной белорусской внутриполитической саги про злой МВФ и доброго Лукашенко, с другой - придает этому сюжету новые смысловые нотки.

Дело было так: «Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации». Раз позиции совпали, никаких непреодолимых идеологических противоречий между участниками переговоров не было.

Роль ретрограда, рушащего смелые замыслы реформаторов, в этой истории, как обычно, сыграл Лукашенко. «Глава государства указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось», - поведал Ермолович. С его слов, Фонд настаивал на проведении реформ в сжатые сроки, быстро. Белорусская же сторона, как обычно, сделала ставку на градуализм, или, говоря по-русски, постепенновщину. В общем, не совпали по срокам. Это при том, что никаких «концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ Минск не отмечает».

Немного хронологии. Чуть более полугода назад, в феврале, тот же Ермолович (тогда еще замминистра финансов, а не министр) констатировал: программа МВФ сохраняет актуальность, «несмотря на временное приостановление переговоров». Вернуться к теме кредита Ермолович предлагал «после анонсированных реформ экономики в 2020-21гг.».

С момента приостановки переговоров с МВФ о кредитной программе уже минуло более года. Еще 20 июля 2017г. официальный представитель МВФ Уильям Мюррей пояснил, почему это случилось: «Переговоры по программе кредитования приостановлены в ожидании прояснений политики белорусского руководства в отношении, в частности, госпредприятий и ЖКХ». Около 2 месяцев прошло после дебюта нового главы миссии Жака Миньяна в Минске, во время которого спикер cовета республики Михаил Мясникович убеждал визитера: «Мы, возможно, несколько отклоняемся по срокам, но в принципе придерживаемся матрицы... Отсутствие программы с Фондом не означает отсутствия реформ. Мы их проводим». Мясникович не забыл подчеркнуть, что оптимальный вариант продолжения сотрудничества - новая кредитная программа.

Зондаж возможности получения нового кредита на $3 млрд. под 2,28% на 10 лет РБ начала сразу после реализации предыдущей программы МВФ, в 2010-13гг., в рамках постпрограммных консультаций. С 2014-15гг. вопрос обсуждался публично.

Три с половиной года миновало с весны 2015г., когда Лукашенко в интервью Bloomberg на фоне начавшейся эпохи многовекторности публично обозначил намерение выступить заемщиком: «При наших долговых выплатах в $2,5-3 млрд. нам хватило бы и $2 млрд.».

Чуть меньше - ровно три года - прошло с сентября 2015г., когда Лукашенко в Нью-Йорке расточал комплименты директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, менее трех лет - с октября того же года, когда Financial Times уверенно предсказывала, что кредит будет выдан, а удалые младореформаторы в Минске вот-вот дадут бой замшелым ретроградам.

В общем, более 5 лет было затрачено на получение злосчастного кредита: надежды, переговоры, заочные упреки президента тогдашнему главе миссии Питеру Долману и публичные признания того, что непреодолимых разногласий в позициях сторон не существует, полеты белорусской делегации на ежегодную осеннюю сессию Совета управляющих Группы Всемирного банка и МВФ и т.п.

Тиражируемая СМИ версия гласит, что виной всему - белорусский градуализм и отсутствие подвижек в приватизации госсектора. Но, простите, кому сегодня Беларусь продаст свои промышленные активы - с досуха выжатыми оборотными средствами, безнадежно устаревшими технологиями, полуразбежавшимся персоналом, уходящими из-под ног рынками сбыта? И много ли денег на этом выручит? Приватизацию нужно было проводить в 2000-е, когда активы эти были посвежее и еще именовались «голубыми фишками».

Сейчас голубизна померкла, поезд ушел. Последние эксперименты с попытками заманить китайцев на «Гомсельмаш» или холодный душ в виде замещения РФ части продукции МЗКТ свидетельствуют: скорее всего, ушел он безвозвратно.

Насчет ЖКХ все еще очевидней. Протесты «тунеядцев» зимой 2017г. продемонстрировали, что стабильность в РБ в условиях кризиса рушится от любого чиха. Социальное самочувствие населения, несмотря на восстановительный рост экономики в течение последнего года, отвратительное: оно обобрано и демотивировано, даже шутит в основном про новые налоги и сборы. И не по-доброму шутит, похоже.

Сейчас, когда президент вполне официально называет позицию отставленного правительства Андрея Кобякова по взаимодействию с МВФ «безмозглой», прибегать к эмоционально окрашенной риторике не хочется.

И все-таки от одного вопроса не уйти. Вы чего хотели от МВФ? Консультативно-технической помощи? Но сотрудничество по этому направлению продолжается и после свертывания переговоров о кредитной программе.

Реформ? Кто сказал, что МВФ осуществит реформы за вас и для вас, да еще что они будут удачными? Кредита под очень низкий процент на 10 лет просто хотели?

А как бы вы его потратили? На обеспечение стабильности в условиях многовекторности?

Представляется, что ключевая проблема многих светлых замыслов и смелых шагов нашего руководства - это целеполагание. Есть куча госпрограмм и «основных направлений развития» на период вплоть до конца света, но нет ответа на простейший вопрос из детского мультика: «Вам шашечки или ехать?».

Янка Грыль, «БелГазета»


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич