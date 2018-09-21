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Сергей Костицын: Победы придали нам уверенность

  • 21.09.2018, 21:55
Сергей Костицын

Хоккеист минского «Динамо» заявил, что ждет победы и в Москве.

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын рассказал, за счет чего команде удалось обыграть «Локомотив» (2:1) и «Северсталь» (4:1). 

– Конечно, победы придали нам уверенности. Тем более, обыграли хороших соперников. Постараемся победить и в Москве, чтобы вернуться домой с тремя викториями.

– В чем смогли прибавить по сравнению со стартом сезона?

– Во-первых, в командной игре. Не допускаем ошибок, которые совершали раньше: менялись не вовремя, теряли шайбу на синей линии, за что нас наказывали… Такого уже нет. Играем более ответственно. Во-вторых, стали лучше распоряжаться своими шансами. Хотя еще хватает возможностей для роста. Например, никак не получается хорошо начать матч. Не удается действовать так, как играем во втором и третьем периодах. Кроме того, пусть и реализовали однажды в поединке с «Северсталью» большинство, этого явно недостаточно. Прибавим в данном компоненте – будет намного легче, – передает слова Костицына пресс-служба «Динамо».


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