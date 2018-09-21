закрыть
21 сентября 2018, пятница, 22:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела»

  • 21.09.2018, 22:11

Глава Белого дома принял решение после разговора с Минюстом.

Генеральный инспектор Министерства юстиции США вновь рассмотрит документы, связанные с российским расследованием, в связи с обеспокоенностью, выраженный Минюстом.

Об этом президент Дональд Трамп сообщил в пятницу, спустя несколько дней после того, как распорядился, что материалы следует немедленно рассекретить, сообщает «Голос Америки».

«В конце концов, я всегда могу рассекретить (их), если это окажется необходимым», - написал президент в Твиттере.

Ранее, в понедельник, Трамп призывал рассекретить документы по российскому вмешательству.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич