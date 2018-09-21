Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела» 21.09.2018, 22:11

Глава Белого дома принял решение после разговора с Минюстом.

Генеральный инспектор Министерства юстиции США вновь рассмотрит документы, связанные с российским расследованием, в связи с обеспокоенностью, выраженный Минюстом.

Об этом президент Дональд Трамп сообщил в пятницу, спустя несколько дней после того, как распорядился, что материалы следует немедленно рассекретить, сообщает «Голос Америки».

«В конце концов, я всегда могу рассекретить (их), если это окажется необходимым», - написал президент в Твиттере.

....has been asked to review these documents on an expedited basis. I believe he will move quickly on this (and hopefully other things which he is looking at). In the end I can always declassify if it proves necessary. Speed is very important to me - and everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2018 г.

Ранее, в понедельник, Трамп призывал рассекретить документы по российскому вмешательству.