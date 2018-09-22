Будет ли реакция на беспредел белорусских властей? 22.09.2018, 16:13

Дмитрий Полиенко

В Беларуси началась настоящая травля политзаключенных в тюрьмах.

На политзаключенного Дмитрия Полиенко оказывается давление за месяц до освобождения. Активиста лишили свидания с отцом, возможности общаться с другими узниками и письменных принадлежностей, cообщает Telegram-канал «Баста».

Дмитрия Полиенко обыскали и забрали все письма, открытки, ручки, блокнот, записи со списками телефонов родных и уже написанную им самим жалобу, объяснив, что якобы нашли запрещенные продукты (хотя все передачи, естественно, тщательно проверяются).

Политзаключенному осталось провести в колонии около месяца – он должен выйти на свободу 24-го октября.

Усиливается давление и на другого политзаключенного - Михаила Жемчужного. Последние сто дней он находится в карцере. Всего в ШИЗО Жемчужный провел почти год.

Похоже, Лукашенко решил прощупать уровень терпения и цинизма европейских политиков. Блокировку независимых СМИ, уголовные дела против журналистов, похищения оппозиционеров проглотили? Ок, а как насчет издевательств над политзаключенными? Тоже прокатит?

Жемчужного фактически убивают в колонии. Цинично, медленно и жестоко. Это не первая попытка убийства политзаключенных. Так уже пытались поступить с Михаилом Мариничем и лидерами Площади 2010 года. Тогда вмешательство правозащитных организаций и влиятельных западных политиков остановило Лукашенко. Будет ли реакция на беспредел белорусских властей сегодня?