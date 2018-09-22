Видеофакт: Футболист так бурно праздновал гол, что провалился сквозь землю 1 22.09.2018, 18:55

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Этого трюка не знает даже Копперфильд.

Игрок швейцарского «Цюриха» Беньямин Кололи забил первый гол за новый клуб и побежал праздновать к трибуне со своими фанатами, но не учёл особенностей стадиона на Кипре, где играли команды. Так что, перемахнув через последнее препятствие перед болельщиками, Кололи просто исчез. И искать его пришлось всем стадионом, пишет medialeaks.ru.

Поздним вечером 20 сентября кипрский «АЕК» из Ларнаки принимал на своём домашнем стадионе гостей из «Цюриха», рассказывает Sport Bible. Во втором тайме судья назначил в ворота хозяев пенальти, а к мячу подошёл новичок швейцарцев Беньямин Кололи.

Кололи уверенно реализовал пенальти, и свой первый гол за новую команду ему хотелось отпраздновать по-особенному.

Так что Беньямин побежал к трибуне стадиона, на которой расположились прилетевшие из Швейцарии фаны. Футболист уверенно перемахнул рекламные щиты.

А вот двигаться дальше было уже плохим решение. Кололи легко перепрыгнул ещё какой-то заборчик и исчез.

Дело в том, что на стадионе в Ларнаке футболистов от болельщиков ограждает трёхметровый ров. Но вот того факта, что туда может упасть не особо буйный болельщик, а желающий поделиться своей радостью с фанами футболист, кипрские инженеры, очевидно, не предусмотрели.

Вытаскивали Беньямина всей командой, но даже такой фейл никак не мешал ему праздновать.

Более того, падение не привело ни к каким серьёзным повреждениям. Кололи доиграл матч до конца, а «Цюрих» сохранил победный счёт.