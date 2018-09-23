Тадеуш Кондрусевич: Во время встречи с Папой мы чувствуем духовную общность народов ВКЛ 23.09.2018, 9:07

Фото: catholic.by

Глава Католического костела Беларуси провел в Вильнюсе мессу для паломников из нашей страны.

Утром 22 сентября в храме Архангела Рафаила в Вильнюсе прошла месса для белорусских паломников, которую возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Вместе с ним Мессу сослужили епископ Пинский Антоний Демьянко, епископ Витебский Олег Буткевич и вспомогательный епископ Гродненской епархии Иосиф Станевский и другие священники.

На встречу с Папой Франциском прибыло более полутысячи белорусов из всех епархий Беларуси, сообщает catholic.by.

Фото: catholic.by

В начале проповеди митрополит отметил, что это второй в истории балтийских стран визит Понтифика. Первый состоялся в 1993 году.

«Это большая милость принимать наместника Иисуса Христа на земле, — сказал иерарх. — Беларусь, которая находится рядом, ждет и не может дождаться подобного визита. Беларусь и Литва отличают многое — традиции, христианская вера, богородичное благочестие и т.д. Но объединяет еще и память о длительной истории Великого княжества Литовского, к которому принадлежали белорусский и литовский народы. Сегодня, во время встречи с Папой мы вновь почувствуем духовную общность наших народов».

Фото: catholic.by

По его словам, встреча молодежи со св. Иоанном Павлом II, которая состоялась 25 лет назад на стадионе в Каунасе, вдохнула в душе воспитанного на принципах марксизма-ленинизма молодежи новую надежду.

«Перед молодыми людьми открывались новые перспективы, — сказал Митрополит. — Великий Папа Войтыла хорошо понимал, что свобода, будучи великим даром Бога, является также большим испытанием, даже соблазном. Именно поэтому на стадионе в Каунасе он призвал к ответственности в пользовании свободой. Пророчеством прозвучали тогда его слова, что свобода без ответственности ведет к анархии».

После визита св. Иоанна Павла II выросло новое поколение молодых людей, которое сегодня «переживает новую индоктринацию».

Архиепископ обратил внимание, что сегодня вместо идеологического атеизма наблюдается атеизм материалистический, «когда Богом становятся материальные ценности и удовольствия».

Фото: catholic.by

«Мы далеко не всегда и согласно воле Божией используем дар свободы, за которую наши предки страдали и даже отдавали свою жизнь», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

Иерарх добавил, что сегодня осуществляется предостережение св. Иоанна Павла II о том, что даже самая совершенная демократия без сохранения Божьего закона становится тоталитаризмом.

«Такой тоталитаризм мы переживаем сегодня. Современный мир считает своим демократическим правом выступать против Бога и его закона, даже запрещать применение религиозных символов в публичной жизни.

Поэтому, дорогие братья и сестры, откроемся словам, с которыми к нам обратится Папа Франциск. Пусть его слова упадут на благодатную почву, чтобы мы пробудились к новой жизни с целью иметь новую надежду во Христе, принося обильный духовный плод нашей жизни».