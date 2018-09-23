В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже 2 23.09.2018, 18:11

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Россиянина задержали в аэропорту Гардермуэн, который находится неподалеку от Осло.

Полиция Норвегии задержала гражданина России по подозрению в незаконной разведывательной деятельности.

Об этом сообщает норвежское информационное агентство NTB, передает tvrain.ru.

Задержание произошло в пятницу, 21 сентября.

Как пишет Bloomberg, россиянина задержали в аэропорту Гардермуэн, который находится неподалеку от Осло. Решением городского суда его поместили под стражу. Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщает, что задержанного арестовали на две недели, чтобы он не смог уничтожить возможные улики. По словам его адвоката, россиянин сотрудничает со следствием.

Его заподозрили в незаконной разведывательной деятельности после того, как он посетил семинар по цифровизации в норвежском парламенте. Инцидент расследует норвежская полиция.