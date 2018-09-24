Как корабли Украины проходили под Крымским мостом: подробности операции 2 24.09.2018, 7:49

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Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

России не удалось превратить Азовское море в свое «внутреннее озеро».

23 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив. При этом Военно-Морские Силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу и Азовскому морю согласно Конвенции ООН и международным соглашениям. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, передает liga.net.

Там рассказали, что переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке.

На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождали разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье" и пограничные сторожевые корабли РФ "Аметист" и "Дон".

В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах, сообщили в командовании ВСУ.

Вместе с тем, ранее страна-агрессор допустила ряд опасных инцидентов.

20 сентября, около 17:00 разведывательный корабль РФ "Приазовье" слишком близко приблизился к украинским судам "Донбасс" и "Корец", на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил предупреждения столкновений судов в море и создал крайне опасную ситуацию.

21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВСУ, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.

В штабе ВСУ отметили, что украинские суда "Донбасс" и "Корец" продолжают выполнять задачи.

От Керченского пролива их охрану обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг". Соответствующие силы и средства ВСУ, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы.

"Спасибо общественности за внимание и просим прощения, что официальная информация была предоставлена с задержкой, это было обусловлено обеспечением безопасности экипажей кораблей. Военно-Морские Силы Украины не позволят стране агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером", - говорится в сообщении.

Украинские суда "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск, где должны войти в состав соединения новой военно-морской базы ВМСУ, созданной в ответ на агрессивные действия России в Азовском море.

На последнем заседании СНБО решили усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море. Там будет создана корабельно-катерная группировка ВМС ВСУ, разработана соответствующая инфраструктура, подразделения береговой обороны будут обеспечены новейшим высокоточным ракетным оружием и др.

11 сентября на базу в Бердянск прибыли два катера.