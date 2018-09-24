Ярослав Качиньский: Cтроительство канала через Балтийскую косу - конец диктатуры России 24.09.2018, 14:22

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Ярослав Качиньский

Проект Польши демонстрирует суверенитет страны.

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу начнется еще во время этой избирательной кампании. Он добавил, что этот проект важен не только в экономическом контексте, но также демонстрирует польский суверенитет, сообщает «Польское радио».

«Еще не знаю, кто будет это делать, но кто-то из членов правительства точно начнет это делать в ближайшее время, потому что все формальности, в принципе, решены. Уже можно начать строительство, потому что известно, что во время строительства нужно решить много юридических вопросов не только в рамках польского законодательства, но и что касается Европейского союза. Часто решение этих вопросов занимает больше времени, чем само строительство», - подчеркнул председатель ПиС.

Что касается предположений России о том, что судоходный канал, призванный соединить Гданьскую бухту и Калининградский, может негативно воздействовать на окружающую среду, то Качиньский отметил: «известно, что Россия всегда была против».

«Когда мы впервые приняли это решение, (россияне, - прим. ред.) немедленно объявили, что они хотят иметь возможность влиять на Вислинский залив. (...) Просто этот канал является экономически важным для Эльблонга и для части Варминско-Мазурского воеводства недалеко от Эльблонга, однако также он демонстрирует польский суверенитет», - подчеркнул Ярослав Качиньский.

По его словам, этот проект демонстрирует «что времена, когда россияне указывали нам, что мы можем, а что не можем делать на нашей территории, закончились».

Лидер партии «Право и справедливость» отметил, что «теперь, конечно, всевозможные силы ссылаются на экологию». «А я бы здесь вспомнил в «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Газопроводы – это нарушение экологической безопасности на Балтийском море, а при строительстве канала нет никаких угроз», - оценил политик.