Спасибо вам большое, смелые люди! Роман Надирян

24.09.2018, 16:54

1,479

Роман Надирян (первый справа)

Фото: facebook

Гражданский долг - это не когда можно и когда тебе сказали, а когда ты не можешь молчать.

Меня уже несколько раз спрашивали, исполнил ли я свой гражданский долг (вчера в Ереване были выборы мэра и Совета старейшин). Да, я сходил на выборы. Но формулировка "гражданский долг" мне уже так опостылела, что я решил ответить.

В обществе есть заблуждение, согласно которому "гражданский долг" - это исключительно служба в армии и голосование на выборах. В армии я служил. И служил (может быть, к сожалению) от звонка до звонка и в довольно сложных условиях. Казалось бы, чего мне тут выступать. Но когда молодой человек отстаивает своё нежелание (если не право) не служить в унижающих его достоинство условиях (иногда - отнимающих жизнь), то это тоже гражданская позиция. Возможно, его гражданский долг - говорить о том, что происходит в армии, а не молчать об этом.

Много лет мы были свидетелями фарса, откровенного позорища вместо выборов. И вот неучастие в таких "выборах" может быть тоже проявлением своего гражданского долга. Не наплевательским отношением! Я знаю много порядочных людей, которые игнорировали и президентские, и прошлые муниципальные, и парламентские выборы, потому что не хотели участвовать в таком сраме.

Когда всё было схвачено, когда результаты выборов решали криминальные авторитеты, когда были массовые вбросы и раздача взяток избирателям. Люди не ходили на эти "выборы", не позволяли собой манипулировать и ставить себя в дурацкое положение - это вполне себе позиция, я считаю. Так что - проголосовал, тем самым исполнил свой гражданский долг - это как-то наивно в наших условиях, по-моему.

Морально-нравственные составляющие понятия "гражданский долг" очень существенные, если не определяющие. И тут собственное, не навязанное представление о своих моральных обязанностях у людей может быть совершенно различным, если оно вообще есть. Смешно, как мне кажется, пока что в нашем обществе говорить о повальном понимании таких обязанностей. Человек может ориентироваться на этические нормы общества в целом, но и тут они могут быть девальвированными.

Гражданский долг - это активная позиция в отношении того, что происходит вокруг. Гражданский долг подразумевает борьбу с несправедливостью, с беззаконием. И если это не активная борьба, то хотя бы несмирение, неприятие на личностном уровне лжи, неучастие в подлостях, демонстрация своей позиции. Гражданский долг - это не когда можно и когда тебе сказали, а когда ты не можешь молчать. Когда ты делаешь вопреки. Лезешь на рожон. Борешься за свои права и обязанности.

Сегодня, когда в стране уже происходят заметные, если не глобальные (как хотите, относитесь к ним) перемены, ходить с шариками и флажками на выборы - это, наверное, хорошо. Ничего против не имею. Тем более, когда вы знаете, что ваши голоса что-то решают.

Но люди, те несколько тысяч человек, которые в апреле этого года, в первые дни движения в Ереване, выходили на Площадь Франции, по-моему, именно вы исполняли настоящий гражданский долг. Когда было опасно. Когда вы оглядывались, с какой стороны прибегут вас забирать. Когда ничего ещё не было понятно, было равнодушие многих со стороны и ирония, если не пренебрежение по отношению к вам. Всех этих людей, при желании, наверное, в лицо можно было запомнить, так их немного было тогда. Некоторых до сих пор помню. Вот это было исполнение гражданского долга.

Когда возмущённые ответственные граждане не давали оболванить себя, пытались положить конец самовоспроизведению воровской власти. Речь идёт о первых днях протеста в Ереване (когда ещё без народных гуляний, без шашлыков на перекрёстках и танцев под музыку из багажников). Спасибо вам большое, смелые люди!

Но и до этого движения отдельные граждане протестовали, подготавливали почву (некоторые до сих пор расплачиваются) для того, чтобы в этом году в стране начало что-то меняться. Вы исполняли свой гражданский долг. В том числе и для того, чтобы вчера избиратели радостно пошли на участки и поставили птички за своих кандидатов.

Роман Надирян, "Фейсбук"