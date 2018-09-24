С праздником, дорогие товарищи! Илья Мильштейн, «Грани.ру»

24.09.2018, 22:34

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Илья Мильштейн

Фото: «Сноб»

Президент РФ провоцирует скандал с одним из последних своих союзников.

Осажденная крепость должна обрастать врагами - иначе народонаселению непонятно, кто ее осаждает и зачем она обнесла себя оборонительными сооружениями, дико ощетинившись. Особенно эффективны поиски врагов на выезде, когда осажденная крепость, обретая крылья, кружит над чужими землями и несет практически неизбежные потери. Они потому эффективны, эти поиски и потери, что наличие врагов или хоть вероломных друзей, которые "не ценят" союзнических отношений с осажденной крепостью, доказывается на конкретных примерах. А по-другому как докажешь, если на крепость никто не нападает и не собирается нападать?

Все это следует учитывать, разбираясь в хитросплетениях российской внешней политики на Ближнем Востоке. Вспоминая давний эпизод, связанный с уничтожением российского бомбардировщика в сирийско-турецком небе, когда нам нанесли предательский "удар в спину" и всякому непредвзятому россиянину стало ясно, что турки тоже враги и помидорами они не отделаются. Или вот пытаясь постичь содержание ежедневных пресс-релизов от Минобороны РФ, в которых вся "вина" за гибель над Средиземным морем самолета-разведчика Ил-20 возлагается на Израиль.

Если осмысливать происходящее, опираясь лишь на факты, то может сложиться впечатление, что генералы российские дружно посходили с ума. Не в себе и президент Путин, который в рамках одного короткого выступления известил мир и о том, что евреи не турки, а инцидент стал последним звеном "в цепи трагических случайных обстоятельств", и о том, что комментарии генерал-майора Конашенкова были с ним "полностью согласованы". Речи депутата Шерина, призвавшего к войне с израильскими агрессорами, вообще осмыслению не поддаются.

Ибо факты, которых не отрицают ни в Кремле, ни на Арбатской площади, ни даже в Охотном Ряду, сводятся к тому, что российский самолет был сбит сирийской ракетой российского производства. Версии насчет "непрофессионализма", "безответственности" либо "преступной халатности" израильских военных попахивают бредом, поскольку евреи воюют с сирийцами еще с тех времен, когда никакого Путина на свете не было, и кое-чему научились, а дружба с Россией является одним из приоритетов внешней политики премьера Нетаньяху. Известно также, что бомбежки сирийской территории силами Армии обороны Израиля до сих пор не вызывали протестов в Кремле, где с пониманием относились к действиям по-своему братской осажденной крепости. Крепости, которая в течение многих десятилетий подвергается реальной осаде и имеет право встречать неприятеля хотя бы на ближних подступах. Оттого в отношениях Москвы с Иерусалимом преобладала гармония, и странно теперь наблюдать, как разругавшийся с человечеством президент РФ провоцирует скандал с одним из последних своих союзников. Скандал, который оборачивается жутким позорищем, ежели опираться на факты.

Однако как раз на факты опираться не надо.

Факты нам, стремящимся осознать происходящее в России и с Россией, только вредят. Напротив, если догадаться, что начальство в осажденной крепости, которую никто не осаждает, воюет преимущественно с подведомственным ему населением, то все становится простым и понятным. Вполне постижимы тогда и вроде непостижимые речи Путина, Конашенкова и того депутата, который спутал Израиль с Воронежем.

Подслеповатые сирийские зенитчики, подобно российско-донецким воинам, могли ошибиться, стреляя в тот самолет, который показался им наиболее удобной мишенью. Генералы российские могли дать маху, послав самолет-разведчик туда, где им очень не советовали летать друзья-израильтяне. А вот начальство в Москве промахнуться не могло и не промахнулось, выдав парадоксальную с виду, но очень точную реакцию. Врагов, дескать, у нас прибавилось - с праздником, дорогие товарищи! Что же касается погибших, то о них страна привычно скорбит, не называя имен или забывая имена на другой день после трагедии. Что так типично для осажденной крепости, которую никто не осаждает.

Другой вопрос, долго ли еще все это продлится. То есть как долго народонаселение будет доверчиво внимать начальству, доверчиво ненавидя разнообразных врагов и доверчиво голосуя за коменданта осажденной крепости и его ставленников. Исторический опыт склоняет к мысли, что тянуться это может целую вечность. Свежие новости напоминают о том, что Россия - страна непредсказуемая, где чувство ненависти к врагам отчизны может быстро перекинуться на руководство. И хотя в Кремле подстраховались, выдвинув в качестве конкурентов ненавистным единоросам вполне себе лояльных власти и ничтожных кандидатов от ЛДПР, итоги губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области явно свидетельствуют о том, что заряженные злобой россияне уже способны распознавать врагов и у себя дома.

А это довольно грозный признак того, что эффективная до последнего времени стратегия управления осажденной крепостью гражданам как-то приелась. Это слегка удивляет - ведь всего-то одиннадцать лет прошло, если считать с мюнхенской речи Путина, которая так вдохновила соотечественников. Раньше гораздо дольше терпели. С другой стороны, стратегия едва ли изменится, и это значит, что в Кремле сейчас лихорадочно пишутся новые сценарии, которые должны опять закошмарить и вдохновить народонаселение на новые войны с врагами.

Такую ситуацию мы назовем, пожалуй, переходной, причем неизвестно к чему. То ли к постепенному демонтажу нашей удивительно эффективной системы, который будет сопровождаться событиями драматическими, то ли к той эпохе, когда никому не нужную крепость начнут по-настоящему осаждать. Непонятно, что хуже, а пока все как бы идет по плану: дошла очередь до Израиля, и осажденная крепость продолжает успешно обрастать врагами, которым не видно конца.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»