В Октябрьском задержали блогера Андрея Паука 25.09.2018, 12:05

Андрей Паук

Он направлялся в районный «совет депутатов», чтобы поприсутствовать на его сессии.

Утром 25 сентября в поселке Октябрьский (Гомельская область) был задержан активист и известный местный блогер Андрей Паук.

Он направлялся в районный «совет депутатов», чтобы поприсутствовать на его сессии, сообщает правозащитный центр «Весна».

Ему удалось войти в здание, однако в зале к нему подошла охрана и вызвала наряд милиции. Его задержали, телефон Андрея Паука не отвечает.

Напомним, что в июне блогер обратился к руководству Октябрьского райисполкома и районного «совета депутатов» с предложением разрешить ему присутствовать на открытых совещаниях в райисполкоме и на сессиях районного «совета депутатов». Чиновники ответили, что такого права Паук не имеет и отказали ему в просьбе. Паук посчитал, что этим отказом чиновники нарушили его конституционное право на получение информации, и обратился с жалобой в суд Октябрьского района. Однако из-за курьезного случая во время процесса, а именно из-за того, что блогер случайно увидел готовое решение по его делу еще до прения сторон, судья Василевский вынужден был взять самоотвод.

Тогда дело перенаправили в суд Мозырского района, который не удовлетворил жалобу Андрея Паука о нарушении его права на получение информации.