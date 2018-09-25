Оседлавший огромного крокодила биолог стал звездой Сети 25.09.2018, 15:58

Мужчина встретил почти пятиметровую рептилию и решил сделать памятный снимок.

Биолог по образованию Нильс Дженсен приманил и оседлал большого крокодила, оставшись при этом невредимым. Об этом пишет Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

Биолог родом из Дании путешествовал по Австралии и увидел большого гребнистого крокодила. Рептилия достигала 4,7 метра в длину и весила 650 килограмм. Мужчина решил приманить животное трупом небольшого кенгуру.

Когда крокодил вылез из воды и начал поедать добычу, Дженсен залез на рептилию, сев на него у основания хвоста. Позже мужчина повторил это для того, чтобы сделать селфи. Биологу повезло, что он не пострадал, поскольку гребнистый крокодил считается одним из самых больших и опасных хищников.

По словам самого биолога, он играл со смертью, но оно того стоило. А вот власти Австралии обратились к биологу с предупреждением о том, что " напрашивался на проблемы".