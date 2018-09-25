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Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН (онлайн-трансляция)

  • 25.09.2018, 17:22
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Дональд Трамп

Президент США собирается затронуть темы Cкрипалей, Ирана и КНДР.

Президент США Дональд Трамп 25 сентября обратится к Генеральной Ассамблее ООН – главам более чем 120 стран. Ожидается, что главными темами его выступления станут Северная Корея и Иран.

На следующий день он возглавит специальную сессию Совета Безопасности, которая сосредоточит свое внимание на распространении ядерного оружия. Также эксперты не сомневаются, что он затронет "российскую тему" и будет говорить об отравлении российскими спецслужбами Сергея и Юлии Скрипаль на территории Великобритании.

Настоящее Время ведет онлайн-трансляцию выступления Трампа с русским переводом.


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