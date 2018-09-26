Путинские базы в Сирии уничтожат в течение недели Александр Кушнарь

26.09.2018, 12:12

Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Поставки С-300 Асаду только усугубят ситуацию.

Пока Россия идет на демонстративную эскалацию в Сирии с поставками С-300, Израиль и США критикуют ее за «большую ошибку», а Иран — в поддержку которого как раз и направлены действия Москвы — продолжает вынашивать планы отправки Израиля «в море», Европа разрабатывает механизм, который позволит ей обходить санкции США в отношениях с Ираном, и, надо полагать, Россией. Это все, что вам нужно знать о нынешних европейских правителях. Они готовы вводить санкции против опасных для человечества режимов ровно до тех пор, пока это не угрожает их личному положению перед избирателями. Как только на горизонте начинает маячить недовольство металлургов и фермеров, они аккуратно заворачивают во флаг ЕС все свои претензии — тогда-то мы и узнаём, в чем истинное единство Евросоюза. Оно в том, чтобы защищать экономические выгоды, а не политические ценности — во всяком случае, если речь идет о международной арене.

Это то, что позволило России проникнуть в Европу коммерческим троянским конем — и теперь подрывать ее изнутри посредством триллиона нефтяных долларов. Одной только Британии придется теперь десятилетиями распутывать эти путы — да и то лишь потому, что химическая атака произошла именно на ее территории (второй раз за десятилетие), а не, скажем, на территории Украины: до Скрипалей Лондон и его союзники не спешили высылать российских дипломатов-разведчиков.

Вчера от источников Reuters стало известно о том, что ЕС из-за «Новичка» решил упростить механизм введения санкций против лиц, ответственных за химатаки. В настоящее время ввести их крайне трудно по одной причине: приходится указывать гражданство ответственных за химатаки, а значит — портить отношения с государством-партнером, то есть с Россией. Это очередной пример того, насколько ценности человечности оказываются ниже бизнес-интересов. Запад достиг успеха в гарантиях правовой защищенности для собственных жителей, однако за пределами этой оболочки по-прежнему творятся джунгли с правом сильного. Для завершения проекта глобализации необходимо вырубить джунгли, а не надеяться на то, что сорняки выдернут сами себя. Если остановиться и прекратить облагораживать территорию за своей оградой, однажды полынь переберется в ваш сад и в течение месяца вытеснит оттуда розы, которые вы годами культивировали.

Вот почему Брюсселю стоило бы заявить о мерах против С-300 и объединиться с Вашингтоном против Тегерана — вместо того, чтобы раздумывать о том, как обойти санкции, уподобляясь жуликам, которые ищут лазейки для обхода налоговых законов. Иран — этот отсталый кровожадный режим — ведет себя в точности как Россия: подкармливает террористов, обстреливающих другое государство (в данном случае — Израиль). Неудивительно, что в отношении России у Брюсселя та же позиция: как оказалось, оккупация Крыма и Донбасса — это, конечно, повод для европейского беспокойства, но не повод для сворачивания бизнеса и единения с США в вопросах санкционного режима. «Мухи отдельно, котлеты отдельно». Лишь небольшое количество стран (в их числе — Литва, Эстония) понимают угрозу, однако их голоса заглушены громогласными заявлениями Меркель и Макрона, которые то и дело рассказывают о желании укреплять отношения с Россией. Помножьте этот кошмар на фактор неопределенности Трампа — и вы получите теплую жижу, в которой кремлевской жабе тепло и уютно. Она может сколько угодно незаметно испражняться в нее, держа свою задницу ниже уровня болота, а свои кристально честные глаза — выше этого уровня.

Сейчас сорняками реально пытаются заниматься только две страны в мире, и то в меру своих возможностей — это США (в лице невидимых глазу чиновников среднего и высшего звена, но не президента) и Израиль. Последний долгое время занимался с Кремлем тактической дипломатией, пытаясь обмануть судьбу — борясь с малым дьяволом, он договаривался с большим. Тогда как совершенно очевидно, что единственный способ вывести Иран из игры — это дать понять Москве, что путинские базы будут уничтожены в течение недели, если не свернут свою преступную деятельность в Сирии. Вашингтон показал, как это делается, разгромив российскую группировку под Дэйр-эз-Зором. По данным специалистов, для израильтян уничтожить С-300 и С-400 не составит труда, особенно при наличии невидимок F-35. Важно то, что у Израиля, кажется, есть для этого воля.

Возникает вопрос: почему же при наличии таких возможностей Израиль все же продолжает вежливые переговоры с московскими людоедами? Почему израильтяне до сих пор не присоединились к санкциям против Украины и почему они по-прежнему не готовы к отрытой конфронтации с Москвой? Уж не потому ли, что понимают: в «час Х» Евросоюз даже и не подумает реально вступиться за них на военном (да и вообще ни на каком) фронте? Еврейское правительство видело, как Брюссель поступил с Грузией, отправив ей Тельявини вместо масштабных санкций и солдат — мер, которые предотвратили бы войну России против Украины. Еврейское правительство видит теперь, как Брюссель ведет двойную игру с Киевом, протягивая ему пустую левую руку, а Москве — правую руку с пачкой купюр.

Еврейское правительство видит, что Европе совершенно безразлично то, что Израиль — совершенно европейское по сути государство — является объектом агрессии злобной диктатуры (на самом деле — двух диктатур). Впрочем, Европе не просто безразлично: она выступила на стороне российско-иранской мафии. Не удивлюсь, если в войне Израиля против этих злобных автократий Европа, вероятно, не только бросит израильтян она произвол судьбы, но и выступит на стороне Москвы и Тегерана. Недавно посол США в ООН Никки Хейли попросила европейцев: не кормите Иран, если не хотите повторения ядерного сценария КНДР. Брюссель не услышал ее.

Нормально ли это? Должно ли быть так, что, живя на планете, которая из необъятного шара сжалась до маленького шарика, мир по-прежнему живет в режиме коммерческих альянсов, а не методичной газонокосилки, уничтожающей сорную траву? Нормально ли это, что, имея под своим контролем все финансовые и военные ресурсы, Запад отказывается вырезать раковую опухоль, растущую перед его носом и угрожающую его же существованию?

Вот последний пример такого бездействия: на днях спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская разведка знает все — буквально все — о кадровых войсках России на Востоке Украины. «У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений», — заявил он «Эху Москвы», получающему финансирование от «Газпрома», от которого зависит пол-Европы. Это означает, что пока Россия «тайно» (думая, что это происходит «тайно») по ночам перебрасывает «гумпомощь» на Донбасс, США знают, где и с какой громкостью чихнул российский полковник на Донбассе.

Это качественный разрыв в уровне осведомленности между Россией и Америкой: непрофессиональные управленцы в Москве рассказывают, как они «сбили» 72 ракеты западной коалиции, а Вашингтон может назвать точное количество российских командиров — и при этом деградировавшее руководство РФ даже не понимает, насколько ярко светятся на картах западных разведок все их преступные намерения, действия и оставляемые следы. Российские спецслужбы, действующие в Сирии, Украине, киберпространстве и в СМИ — это все те же Петров и Боширов, которые с улыбками расхаживают под видеокамерами Солсбери, будучи уверены, что их не видно. Ну прямо как дети! Только с оружием массового поражения, припрятанном в песочнице.

Однако при всем при этом мы не видим качественных сдвигов в украинской ситуации, которую Запад с его военными ресурсами мог бы решить за две недели. Достаточно сказать, что условием поставок Киеву противотанковых ракет «Джавелин» был запрет для украинской армии использовать эти оружия на линии соприкосновения — при том, что каждую неделю, а то и каждый день мы узнаем о ранении и гибели украинских солдат от рук российских бандитов и сепаратистов. Откуда такое нежелание Запада вступать в конфронтацию с Россией, вся сила которой — в умении пускать пыль в глаза наподобие бабочки с глазами тигра на крыльях? Не по той ли причине так происходит, что все тот же триллион долларов и мнимое сиюминутное спокойствие оказываются для западных политиков важнее принципов Европейской конвенции по правам человека, важнее детских жизней, важнее европейского будущего для всего мира, а не отдельно взятой части континента?

Александр Кушнарь, «Фейсбук»