Правительство РФ засекретило каждый шестой рубль в бюджете 1 26.09.2018, 18:14

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Размер тайных расходов расходов превысил 3 триллиона российских рублей.

Правительство России продолжает увеличивать секретную часть федерального бюджета, которая, как правило, используется для финансирования силовых структур, пишет finanz.ru.

В 2019 году в режиме максимальной конфиденциальности будет потрачено 3,04 триллиона российских рублей, следует из проекта бюджета на 2019-21 гг, который Минфин опубликовал на портале правовых актов.

Так, согласно документу, в следующем году суммарный объем расходов бюджета заложен на уровне 18,037 триллиона рублей.

При этом публично доступная роспись по статьям (приложение 10 к закону), где указаны конкретные направления траты денег, покрывает из этой суммы лишь 14,997 трлн российских рублей.

Таким образом, в секретном режиме правительство потратит 16,6% от бюджета, или каждый шестой рубль.

С учетом этих, теневых ассигнований, по которым кабмин не отчитывается публично, финансирование статей "национальная оборона" и "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" может составить в 2019 году 5,421 триллиона рублей.

Это на 274 млрд рублей, или 5,3% больше, чем в 2018-м году, и на 500 млрд рублей, или 10,3% превышает показатель 2016 года (4,85 трлн рублей).

Суммарно траты на силовиков останутся крупнейшей статьей расходов российского правительства. Они на 16,7%, или 779 млрд рублей превысят траты на общее социальное обеспечение населения, в 1,7 раза, или на 2,237 триллиона рублей - расходы на пенсии (3,184 трлн рублей); в 2,2 раза - расходы на поддержку национальной экономики (2,437 трлн рублей), в 7,5 раз - расходы на образование и почти 10 раз расходы на здравоохранение.

Общий объем теневого бюджета вырастет по сравнению с текущим годом на 161 млрд рублей, или 5,5%.

Рекордного уровня секретные расходы правительства РФ достигали в 2016 году - изначально в "тени" было 2,929 трлн рублей (18% бюджета), однако в октябре сумма увеличилась до 3,609 трлн рублей из-за дополнительных гарантий под гособоронзаказ.