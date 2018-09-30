Минимум 50 белорусских чиновников закончили только школу 13 30.09.2018, 15:32

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Некоторым из них это не помешало пробиться в начальники.

Белстат опубликовал данные об уровне образования белорусских чиновников. Согласно этой информации в Беларуси работают более 50 чиновников, которые закончили только школу. Минимум четверо из них — начальники, утверждает nn.by.

Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года в Беларуси работало 37 159 государственных служащих. Правда, в эти цифры не входят никакие силовики — ни Министерство внутренних дел, ни Министерство обороны, ни КГБ со Следственным комитетом.

0,2% чиновников не имеют ни высшего, ни среднего образования. Точную цифру назвать сложно, поскольку Белстат приводит информацию, округляя ее до десятых долей процента. Таким образом, от 56 до 92 чиновников имеют за плечами только школу.

Некоторым из них это не помешало пробиться в начальники. По статистике насчитывается от 4 до 8 руководителей государственных организаций и их заместителей со школьным образованием.