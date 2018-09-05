«Белорусов остановим на границе» 5.09.2018, 14:56

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Фото: DELFI / Kiril Čachovskij

В Литве заработали радары, измеряющие среднюю скорость движения.

В Литве начали действовать радары, фиксирующие среднюю скорость движения. «Лихачей из Беларуси тоже будем штрафовать», — сообщили tut.by в дорожной полиции Литвы.

Двадцать пять радаров, которые ранее лишь фиксировали нарушения, будут определять среднюю скорость движения и передавать данные в Регистр административных правонарушений. По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, 6 таких радаров оборудовано под Вильнюсом и Паневежисом, по 4 — около Пренай и Мариямполе, сообщает Delfi.lt.

Принцип их действия прост: один детектор фиксирует скорость и время в начале отрезка, а другой — те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на этом участке. Перед каждым таким отрезком пути будут установлены предупреждения, информирующие о наличии радаров и о том, какой участок пути они охватывают.

Если скорость будет превышена, то нарушителю вышлют уведомление о назначении ему штрафа. Протоколы будут рассылать в обычном порядке, как и в случае со стационарными радарами, кроме того, будет действовать допустимая погрешность в несколько километров в пользу водителя.

В дальнейшем эти комплексы будут проверять, застрахован ли автомобиль, действует ли у него техосмотр, не объявлен ли он в розыск, заплатил ли водитель налог на дороги.

В дорожной полиции Литвы сообщили, что уведомления о нарушении скорости автомобилистами в Беларусь высылаться не будут. Белорусских лихачей будут выявлять и штрафовать на территории Литвы. Однако данные о злостных нарушителях скорости и других ПДД полиция будет передавать на границу, где водителей задержат, а потом привлекут к ответственности.

За превышение установленной скорости в Литве предусмотрено следующие наказание:

до 10 км/ч — устное замечание и предупреждение;

от 11 до 20 км/ч — штраф 12 — 30 евро;

от 21 до 30 км/ч — штраф 30 — 90 евро;

от 31 до 40 км/ч — штраф 120 — 170 евро и лишение прав на 3−6 месяцев водителей мотоциклов и авто грузоподъемностью от 3,5 т, имеющих 9 и более пассажирских мест;

от 41 до 50 км/ч — штраф 170 — 230 евро и лишение прав на 6−12 месяцев водителей мотоциклов и авто грузоподъемностью от 3,5 т, имеющих 9 и более пассажирских мест;

на более чем 50 км/ч — штраф 450 — 550 евро и лишение прав на 1−6 месяцев, а для мотоциклистов и водителей авто грузоподъемностью от 3,5 т, имеющих 9 и более пассажирских мест — на 12−18 месяцев.