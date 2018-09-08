Врачи назвали эффективный продукт для продления молодости

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Базилик очень полезен для здоровья.

Базилик с древнегреческого означает «царская трава», имеет огромную палитру запахов. Именно так, палитру, потому что каждый вид базилика имеет свой неповторимый аромат.

Об этом пишет сайт Живи активно.

По запаху базилик разделяется на виды, которые имеют гвоздичный, гвоздично-перечный, перечный, лимонный, карамельный, анисовый, мятно-перечный, ментоловый и ванильный аромат. По цвету листьев базилик можно разделить на зеленый и фиолетовый.

Зеленый базилик наиболее популярен в Европе. Он используется в качестве приправы к блюдам средиземноморской кухни. Фиолетовый базилик, имеет резкий запах, традиционно потребляется в кавказских и среднеазиатских блюдах. Базилик очень полезен. Листья «царской травы» содержат множество полезных веществ: эфирные масла, минералы (медь, марганец, калий, магний), гликозиды, витамины (К, В2, А, Р, С), флавоноиды, фитонциды, рутин, каротин.

Польза душистой приправы:

Имеет низкую калорийность, богат витаминами и минералами, которые помогают восстановиться организма от диеты.

Ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жиров. Регулярное употребление базилика способствует улучшению состояния кровеносных сосудов, кожи, ногтей и волос. Активно используют в лечении респираторно-вирусных заболеваний. Успокаивающе влияет на нервную систему, устраняет дискомфорт в желудке, нормализует работу кишечника.

Благодаря высокому содержанию витамина K базилик способствует быстрому заживлению послеоперационных ран и швов. Наличие антиоксидантов замедляет процессы старения в организме человека и укрепляет иммунитет. Высокое содержание минералов обеспечивает ритмичную работу сердечной мышцы и тем самым способствует поддержанию нормального артериального давления.

Листья базилика содержат много железа. Имеет успокаивающее воздействие на нервную систему человека.

Базилик может быть опасным для беременных, людей больных эпилепсией и для тех, кто страдает серьезными заболеваниями сердца. Также с осторожностью добавлять базилик в свои блюд следует людям, страдающим диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Главной причиной, почему базилик нужно потреблять в контролируемых количествах является то, что растение содержит соединения ртути. Несмотря на то, что именно эти вещества обладают антибактериальными свойствами, все же в больших количествах могут повредить здоровью. В общем базилик полезное и вкусное растение.

Если есть хронические болезни, то перед употреблением базилика лучше посоветоваться с врачом.