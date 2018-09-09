В чем уникальность победы наших предков в битве под Оршей 9.09.2018, 8:13

8 сентября 1514 года князь Острожский выиграл одно из самых значительных сражений того времени.

Войско Великого Княжества Литовского под началом гетмана Константина Ивановича Острожского разгромило под Оршей московских интервентов, пишет nn.by.

Это была блестящая победа над значительно превосходящим по численности московским войском, достигнутая в войне по защите своих земель своей же армией под предводительством своего, православного, гетмана.

Отцы белорусской национальной историографии считали ее ярким доказательством исторической неидентичности белорусов и великорусов. А для историков российских, наоборот, она была едва ли не самым «неудобным» событием, которое никак не вписывалось в концепцию «единого славянороссийского народа».

Для трубадуров «Великой России» агрессия Москвы против Великого княжества была справедливой борьбой за «воссоединение» земель Руси в одном государстве. Но именно Оршанская битва и разрушает тезис о православии как основе того «единства» и справедливом характере войн «за воссоединение».

В XVI в. для наших предков было естественно не только помнить о победе под Оршей, но и гордиться ею.

Православный летописец выражал благодарность гетману Острожскому за то, что его стараниями «московского врага побили», и ставил московитов в один ряд с басурманами. В эпоху жесточайшего противостояния с Москвой битву 1514 года часто упоминали в героическом контексте, называя «великой битвой Оршанской».

Та победа остановила масштабное наступление московской армии и позволила освободить города Восточной Беларуси, а в дальнейшем — способствовала развалу опасного, угрожавшего существованию ВКЛ, военного альянса Москвы с империей Габсбургов.

Так что пафосные слова о защите суверенитета отнюдь не беспочвенны. И сегодня не лишне помнить ту военную мудрость, благодаря которой наши предки одержали победу.

Напомним, что ровно 25 лет назад, 8 сентября 1992 года, в этот день военнослужащие принимали торжественную присягу на верность Беларуси.