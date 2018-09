Нефть для кумы Путина 4 Максим Савчук, «Радио Свобода»

Чем занимается в России украинская телеведущая.

Украинская телеведущая и супруга политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, которую связывают давние семейные узы с российским президентом (в 2004 году крестными родителями ее дочери Дарьи стали Владимир Путин и Светлана Медведева), владеет Гавриковским нефтяным месторождением в Ханты-Мансийском автономном округе, которое, как ожидается, будет введено в эксплуатацию до конца этого года. Таковы результаты расследования, проведенного журналистами программы "Схемы" – это проект украинской службы Радио Свобода.

О том, что Гавриковское нефтяное месторождение разрабатывается компанией, связанной с Оксаной Марченко, удалось выяснить после изучения российского Единого государственного реестра юридических лиц. Оказывается, еще в марте 2015 года в Ялте три украинские компании, конечным бенефициаром которых является кума Владимира Путина и Светланы Медведевой, стали совладельцами фирмы ООО "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ". Эта компания была основана, помимо прочего, и для того, чтобы контролировать активы, которыми супруги Медведчук владели в Крыму до аннексии полуострова Россией. Из документов ясно, что директором компании является Инна Палий, которая также занимает пост директора в еще одной компании с похожим названием, – ООО "ИК "ТАВРИЯ СЕВЕР". Владельцы последней фирмы – зарегистрированные на Кипре VENTOLOR INVESTMENTS LTD и VENTOLOR HOLDING LTD. VENTOLOR HOLDING LTD была основана еще одной кипрской компанией – TUMILLON INVESTMENTS LTD, собственником которой является Оксана Марченко.

Какое отношение эта компания и ее владелица – известная на Украине телеведущая – имеют к нефтяному месторождению в России? Начнем с предыстории.

В 2015 году в России был объявлен конкурс на право добывать нефть на одном из трех самых крупных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа – Гавриковском. Его извлекаемые запасы оценивают в 37 миллионов тонн. Этот конкурс сразу привлек к себе внимание из-за нестандартного требования к участникам: победитель обязан перерабатывать углеводородное сырье из Гавриковского месторождения на нефтеперерабатывающих предприятиях, расположенных в Ростовской области. Этому описанию соответствовала единственная компания, которая в итоге и выиграла тендер, – подконтрольная "Югу Руси" бизнесмена Сергея Кислова ООО "НЗНП Трейд". Именно Сергей Кислов владеет единственным в Ростовской области нефтеперерабатывающим заводом – Новошахтинским НПЗ.

Поэтому неудивительно, что именно ООО "НЗНП Трейд" обскакала намного более сильных конкурентов, подавших заявки на конкурс, среди которых были структуры "Газпромнефти" и компания "РН-Уватнефтегаз" – дочерняя компания возглавляемой другом Путина Игорем Сечиным "Роснефти". Последняя даже подала иск об изменении условий конкурса на Гавриковское месторождение, но впоследствии, без обнародования причин, отозвала его.

Помимо прочего, Сергей Кислов и его компании никогда прежде не занимались нефтедобычей, "Юг России" специализируется в основном на выращивании подсолнечника и его переработке в подсолнечное масло. Не только экспертам, но и журналистам казалось, что Сергей Кислов – не тот человек, ради которого могли создать столь нетрадиционные условия конкурса, тем более что перевозить добытую нефть из Ханты-Мансийского автономного округа в Ростовскую область – дело довольно дорогостоящее. Есть нефтеперерабатывающие заводы, расположенные намного ближе к Гавриковскому нефтяному месторождению. К тому же Новошахтинский НПЗ на данный момент способен переработать лишь 2,5 миллиона тонн нефти, и только сейчас происходит его модернизация ради увеличения объемов переработки. Эксперты портала Neftegaz.ru предполагают, что, поскольку Ростовская область граничит с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", "вероятно, Гавриковское месторождение выбрано ресурсной базой для увеличения производства топлива, чтобы хватило не только Ростовской области, но и на Донбассе".

Выигравшая конкурс на добычу нефти в Ханты-Мансийском автономном округе ООО "НЗНП Трейд" только на 32 процента принадлежит бизнесмену-аграрию Сергею Кислову (эту долю контролирует ООО "Дол" его отца, Василия Кислова). Доли в 14,9 процента и 3 процента – собственность компании Наталии Лавринюк и фирмы "Развитие", а большая часть предприятия – 50,1 процента принадлежит уже упомянутой кипрской фирме Ventolor Holding LTD, основанной TUMILLON INVESTMENTS LTD, собственником которой является Оксана Марченко. Помимо этого, кипрские компании украинской телеведущей владеют и частью в "Торговом доме НЗНП", специализирующемся на продаже нефтепродуктов.

На вопросы, направленные по электронной почте Оксане Марченко, Виктору Медведчуку и в ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", на момент публикации статьи не был получен ответ.

Оксана Марченко на Украине была ведущей нескольких телешоу: "Х-Фактор", "У Украины есть таланты" и "Время строить". Недавно разгорелся скандал вокруг ее участия в программе "Танцы со звездами". Журналисты информационной службы телеканала "1+1", который транслирует это шоу, написали открытое письмо, протестуя против участия в нем Марченко – из-за близких отношений телеведущей и ее супруга с Владимиром Путиным и отсутствия публичных заявлений, критикующих действия России в Крыму и на Донбассе.

Супруг Марченко, Виктор Медведчук, был активен в украинской политике с начала до середины 2000-х, он возглавлял администрацию президента, когда страну возглавлял Леонид Кучма. В июле этого года он заявил, что возвращается в большую политику и вступил в партию "За жизнь", основанную бизнесменом Вадимом Рабиновичем. В интервью "Немецкой волне" на вопрос, из каких средств он планирует финансировать предвыборную кампанию, Медведчук ответил, что "давно является бизнесменом". Тем не менее на Украине ему принадлежат всего три фирмы, одна из которых оказывает консалтинговые услуги, а две другие – это общественные организации. При этом бизнес-империя его супруги Оксаны Марченко намного больше, она владеет по меньшей мере десятью предприятиями, которые занимаются строительным бизнесом, лесным и сельским хозяйством, инженерными изысканиями, финансовыми услугами. Очевидно, что именно Марченко может финансировать политические амбиции мужа – Виктора Медведчука.

Максим Савчук, «Радио Свобода»