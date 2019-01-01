В Беларуси повысили пенсионный возраст и тарифы на услуги ЖКХ 7 1.01.2019, 10:26

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Что изменилось в стране с 1 января.

Издание «Вечерний Бобруйск» рассказало об основных изменениях, которые произошли в Беларуси с 1 января 2019 года.

Врачам дали больше времени на прием пациента

Теперь специалисты на первичный прием взрослых и детей могут тратить 20 минут вместо 15, на профилактический осмотр – 15 минут вместо 10.

Врачи общей практики, обслуживающие взрослое население, на первичном приеме могут принимать больного 18 минут, а не 15. Время на профилактический осмотр – 13 минут вместо 10.

Кроме того, в медучреждениях появятся помощники врача общей практики по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинские сестры общей практики.

Увеличилась базовая величина

С 2019 года она составит 25,5 рубля. В последний раз «базовую» повышали с 1 января 2018 года – с 23 до 24,5 рублей.

От базовой величины зависят некоторые выплаты, такие как пособия и стипендии, а также штрафы. Например, за безбилетный проезд в городском транспорте предусмотрен штраф 0,5 базовой величины. Если ранее эта сумма выходила «зайцу» в 12 рублей 25 копеек, то теперь она станет на 50 копеек больше – 12 рублей 75 копеек.

Тарифы на ЖКУ выросли

Власти определились с предельно допустимыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальных услуг в размере более 80 процентов, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

С 1 января по 31 мая тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный период составит 0,1143 рубля за 1 кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4114 рубля за кубометр газа (сейчас – 0,3275 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,29 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас – 2,62 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 9,46 рубля на одного проживающего в месяц (до подорожания – 7,53 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,35 рубля (сейчас – 4,26 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4874 рубля за кубометр газа в отопительный период и 0,1824 рубля летом.

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,7788 рубля за один килограмм (сейчас – 0,62 рубля). Баллон, таким образом, будет стоить 16,35 рубля (сейчас – 13,02 рубля).

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1484 рубля за 1 кВт•ч (сейчас – 0,1218 рубля).

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,1039 рубля за 1 кВт•ч (сейчас – 0,0853 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,2968 рубля (сейчас – 0,2436 рубля).

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1019 рубля за 1 кВт•ч (до подорожания – 0,1003 рубля), в остальное время суток – 0,1892 рубля (сейчас – 0,1863 рубля).

Тариф на водоснабжение поднимут с 0,8053 до 0,8338 рубля, на водоотведение (канализацию) – с 0,6191 до 0,6383 рубля. Тариф на техобслуживание жилого дома оставили на прежнем уровне – 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Тариф на вывоз мусора с 1 января составит 8,9169 рубля за кубометр в домах, оборудованных работающим мусоропроводом (сейчас – 8,8076 рубля), и 7,3333 рубля за кубометр в домах без мусоропровода или с нефункционирующим мусоропроводом (сейчас – 7,5483 рубля).

«Тунеядцы» начинают платить 100% за услуги ЖКХ, полные тарифы выросли

Обновленный декрет «О предупреждении социального иждивенчества» заработал в полном объеме с 1 января 2019 года, и с этого момента начнет происходить возмещение государственных затрат по полной стоимости.

С 1 января граждане, включенные в списки не занятых в экономике, будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды), а с 1 октября 2019 года — за теплоснабжение жилых помещений. Полную стоимость услуг заплатят неработающие собственники или нанимателем жилья пропорционально количеству оказанных ему услуг.

Если плательщик ЖКУ работает или пенсионер, но с ним проживает «тунеядец», то начисление платы за коммунальные услуги будет производиться в общеустановленном порядке.

Кроме того, экономически обоснованные тарифы на некоторые услуги с нового года повысились.

С 1 января в Беларуси повысили экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) с 81,42 до 88,99 рубля за 1 Гкал.

Полный тариф на водоснабжение составит с 1 января 0,937 рубля за кубометр (сейчас – 0,9111 рубля), водоотведение (канализацию) – 0,802 рубля за кубометр (сейчас – 0,776). Тариф на техобслуживание жилого дома останется на прежнем уровне – 0,1274 рубля за один квадратный метр.

Полный тариф на вывоз мусора составит с 1 января 10,1203 за кубометр в домах с мусоропроводом (сейчас – 9,991 рубля), а в домах без мусоропровода или с нефункционирующим мусоропроводом – 8,7007 рубля за кубометр (сейчас – 8,5421 рубля).

Тариф на техобслуживание лифта составит 1,59 рубля на одного проживающего (сейчас – 1,6 рубля).

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм составит 1,7774 рубля. Баллон будет стоить 37,35 рубля.

Вырастут зарплаты строителей

Новое постановление «Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда» вступит в силу с 1 января 2019 года.

Цена человеко-часа рабочего четвертого разряда, согласно документу, повышается до 7,03 рубля при выполнении пусконаладочных работ и до 8,15 рубля при выполнении строительно-монтажных работ.

При повышении на 35 процентов цены человеко-часа рабочего четвертого разряда до уровня 8,15 рубля в целом по республике уровень сметной заработной платы рабочего четвертого разряда составит 1369,2 рубля.

Лимиты на посылки увеличили

В Беларуси с 1 января 2019 года повышены месячные нормы лимитов на посылки из-за границы с 22 евро до 200 евро. При этом стоимость одной посылки не может превышать 22 евро. Однако для некоторых белорусов норма беспошлинного ввоза товаров по почте составит 500 евро и 31 килограмм в месяц.

Льгота по таможенным платежам предоставлена белорусам, страдающим определенными заболеваниями (сахарный диабет, фенилкетонурия, иные заболевания, которые попадут в проект постановления). Для них льгота «шире» для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой.

Лимиты на ввоз товаров из-за границы урезали

С 1 января 2019 года в Беларуси еще больше урезали лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. С нового года белорусы, которые въезжают на таможенную территорию ЕАЭС реже чем раз в 3 месяца, смогут беспошлинно ввозить купленных за рубежом вещей не больше чем на 500 евро и по весу не больше 25 килограммов. Те, кто чаще пересекает границу, – на 300 евро и 20 килограммов.

Повышается пенсионный возраст

С 1 января 2019 года пенсионный возраст мужчин повышается до 61,5 года, а для женщин — до 56,5 лет. Пенсия будет назначаться начиная со второго полугодия для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.

Минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, увеличится с 16,5 лет до 17 лет.