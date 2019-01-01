ГАИ преподнесла «подарок» белорусским водителям 1.01.2019, 13:25

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С 1 января увеличились штрафы за нарушение ПДД.

С сегодняшней ночи, 1 января 2019 года, нарушать ПДД в Беларуси стало дороже - в стране увеличились штрафы. Связано это с ростом размера базовой величины на 1 рубль с 24,5 рублей до 25,5 руб. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956, сообщает abw.by.

Таким образом, увеличились все платежи, которые "привязаны" к базовой величине, налоги, штрафы, в том числе штрафы за нарушение ПДД.

К примеру, ответственность за превышение скорости от 10 до 20 км/ч - предупреждение или штраф до 1 базовой величины. До 1 января эта сумма равнялась 24,5 руб., а с 1 января выросла до 25,5 рубля.

Превысить скорость от 20 до 30 км/ч стоит 1-3 б.в. Еще вчера это было 24,5-73,5 руб., а стало 25,5-76,5 рубля.

За превышение скорости на 30 и более км/ч штраф составляет 3-10 базовых. Вчера это было 73,5-245 руб., а с 1 января - 76,5-255 рублей.