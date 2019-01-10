Париж заявил о поддержке «желтых жилетов» со стороны пропаганды РФ 3 10.01.2019, 11:52

Фото: ABACA/E. Blondet

Российские пропагандисты распространяли дезинформацию о протестах во Франции.

Об этом заявил пресс-секретарь французского правительства Бенжамен Гриво, пишет "Европейская правда" со ссылкой на MetroNews.

"Достаточно увидеть поддержку, по крайней мере с моральной точки зрения, высказанную в последних заявлениях двух итальянских министров. Они четко выразили свою поддержку движения "желтых жилетов", - объясняет представитель французского правительства, вспомнив о заявлениях двух вице-премьеров Италии Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.

Кроме того, добавляет он, "мы знаем симпатии некоторых пропагандистских СМИ, которые нельзя назвать медиа, например Russia Today. Эрик Друэ, один из лидеров французского движения "желтых жилетов", также говорит о Russia Today как о единственной свободной прессе. Я не разделяю это мнение".

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российские каналы RT и Sputnik в пропаганде и распространении слухов о гибели одного из участников акций протеста.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. На акции вышли водители, не согласные с повышением акцизов на топливо.

И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижения налогов и заканчивая требованием отставки президента.