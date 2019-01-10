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Кирилл Вергейчик стал футболистом минского «Динамо»

  • 10.01.2019, 15:38
Кирилл Вергейчик
Фото: fc.vitebsk.by

В прошлом сезоне Вергейчик выступал за «Витебск», с которым финишировал четвертым.

Нападающий Кирилл Вергейчик перешел в минское "Динамо" и 10 января вместе с командой приступил к тренировкам с новым клубом, сообщает "Прессбол".

В прошлом сезоне Вергейчик выступал за "Витебск", с которым финишировал четвертым в чемпионате Беларуси. Форвард провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Два дня назад директор "Витебска" Николай Вайтюховский в интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу отмечал, что при достойном предложении клуб не будет препятствовать трансферу игрока: "Буквально на днях разговаривал с Кириллом. Он заверил, что наши договоренности в силе и вероятность продолжения карьеры в "Витебске" немаленькая. Хотя если у Вергейчика возникнет более серьезный вариант, мы тоже не вправе вставлять ему палки в колеса".


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