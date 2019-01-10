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«Чуть не довели до инфаркта»: белорусу за телефон пришел счет в $10 тысяч

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  • 10.01.2019, 16:00
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Абонент одного из мобильных операторов съездил за границу.

С достаточно необычной ситуацией столкнулся абонент одного из белорусских сотовых операторов. Вернувшись из-за границы, где он пользовался интернетом (благо есть подходящие тарифы), молодой человек получил уведомление о возникшей задолженности. Всякое бывает, конечно, но подобные цифры встречаются не часто: 19,6 тыс. рублей, пишет onliner.by.

«Официальный» рекорд, о котором нам известно, составляет 14,5 тыс. Напомним, летом прошлого года ребенок во время поездки через Украину, Румынию и Болгарию на туравтобусе по доброте душевной раздавал с мобильника интернет. Всем было приятно в процессе, а вот позже пришлось искать пути решения проблемы.

Новая ситуация в корне отличается, но может напугать неподготовленного человека в один присест.

«Приходит оповещение, в котором указана задолженность более чем в 19 тысяч рублей. Если перевести это в доллары, получается более $9 тыс. Я как стоял, так и сел. Позвонил в МТС, дозвонился с третьего раза», — рассказал белорус в разговоре с журналистом Onliner. После непродолжительного ожидания он получил извинения и уверения, что вопрос будет оперативно решен.

«Я девушке говорю: вы же понимаете, что я молодой человек, у меня сердце молодое, выдержало. А представьте, если бы это бабушка была?..»

Однако история на этом не закончилась. «Через два часа приходит новое сообщение, только задолженность еще больше. Зашел в „Мой МТС“ — мало ли, ошибка какая-то, а там баланс с тем же минусом и пометка, что я заблокирован. А у меня вся работа на телефоне. Проверил — действительно не работает».

Последовал новый звонок, снова извинились и обещали убрать задолженность. «Минут через 15—20 ничего не изменилось, хотя в первый раз за 3—4 минуты справились. Дозвонился, немного повысил голос, и только тогда исправили», — рассказал наш собеседник.

В компании нам подтвердили информацию о возникшей ситуации, а также предоставили комментарий, который мы публикуем полностью:

«Это единовременный технический сбой, который произошел впервые и не носит массовый характер. После обращений абонента в контактный центр проблему устранили и абонент был разблокирован. Приносим абоненту свои извинения».


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