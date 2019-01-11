«Айтишник работает с машинами – а я хочу с людьми» 3 11.01.2019, 9:55

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Виктория и Анастасия

Сельские школьники рассуждают о перспективах трудоустройства в Беларуси.

Информатика давно входит в стандартный список школьных дисциплин, но, оказывается, учебники уже не сводятся к нудятине вроде определения кнопки «Пуск». Сейчас даже в региональных школах ребята изучают Pascal, работают с анимацией и простой графикой, а заодно подступаются к 3D-принтеру (если спонсор или Парк высоких технологий подарит).

Onliner съездил в деревню Плиса Смолевичского района и записал монологи выпускников плисской средней школы имени В. А. Микулича об IT и своем будущем.

Даниил

— В целом программирование — достаточно перспективное направление. Но я как-то программистом быть не нацелен. Планирую поступать в Академию МВД, прокурором хочу стать.

Учусь я нормально, средний балл — около 8. По информатике десятка. Что проходим? В десятом классе изучали программирование на Pascal. Интернет нам объясняли — как это, откуда. Такие, знаете, общие вещи. А, и анимация еще.

Информатикой доволен. Но мне кажется, было бы лучше изучать другие языки программирования — которые более функциональны, популярны. Например, C++. Pascal — он ведь чисто для обучения.

Современные дети много чего знают, и нет смысла разжевывать вот это начальное. У всех компьютеры, все этим интересуются: если не языками программирования, то многие заняты видеомонтажом, дизайном, Photoshop.

Я, например, в Photoshop умею работать и видеомонтаж делать: что-то сам знал, где-то видеоуроки смотрел, искал информацию. C++ планировал бы выучить, но так, для себя: вдруг когда-нибудь фрилансом заняться захочу.

Сейчас мы становимся на рельсы постиндустриального общества, идет кибернетизация. Конечно, с периферии тяжеловато судить, ощущается ли это в жизни. У нас политика направлена на сельское хозяйство: здесь же птицефабрика есть. Но по городам заметно, что многие люди уходят в сферу услуг, а не на предприятиях работают.

Анастасия

— Я еще не определилась, чем заниматься буду. Думаю насчет повара. Информатика, честно говоря, не интересна. Только полазить в интернете — YouTube там, например. А программирование — это не мое. Photoshop тоже. Не интересно, и не получается. Наверное, от того, что не получается, и не интересно. Хотя по информатике у меня десятка. Школьная программа не такая уж трудная. Но посложнее не надо. (Смеется.)

Виктория

— Точно не знаю, куда поступать буду. У меня выбор небольшой: либо врач, либо психолог. Мне кажется, IT — это не женское занятие. Понимаю, что женщины там работают, но все равно. По-моему, врачей больше женщин, чем мужчин — они в основном хирурги, там тяжелая работа.

По информатике у меня тоже десятка. Сейчас занимаюсь проектом: хотим распечатывать на 3D-принтере фигурки-эмоции и показывать их детям. Как точно будет выглядеть, пока не знаю.

«Всем в программисты идти» — таких разговоров, по крайней мере в нашем классе, не было. Понятно, что в IT большие доходы, но не все же с этой областью справятся. В моем представлении, это сложно. Кажется, проще врачом быть — по крайней мере мне. Хотя, конечно, тоже очень нелегко. Просто айтишник работает с машинами, а я хочу с людьми.

Данила

— Еще не определился, на кого буду учиться. Знаю, полгода осталось, это маловато. Как ЦТ сдам, там и видно будет. Учусь нормально: за прошлую четверть средний балл вышел 8,4. Если все хорошо пойдет, то выберу что-то связанное с математикой — наверное, БГУИР или БГУ. Возможно, программированием займусь, мне оно нравится. Я и сам начинал изучать, но откладывал все, и оно забывалось. Брался за HTML, веб-программирование.

В школах, мне кажется, везде только Pascal изучают. Он помогает развить какой-то начальный, базовый навык для работы с другими языками программирования.

Почему молодежь идет в IT? Думаю, во-первых, из-за больших зарплат. Во-вторых, это наше будущее. Ведь все будет связано с программированием. Сейчас информация переводится на электронные носители, и это будет актуально для всех профессий. Например, врачам нужно вносить данные о пациентах в электронные карточки, а старые бумажные уже отходят.

Андрей

— Информатика, если разобраться, интересная. Но все, что с этим связано, сложно: IT, программирование. Можно было бы попробовать свои силы в каких-то программах, но лень-матушка, знаете… Я вообще не планирую с этим связываться. Хотел бы какую-то техническую профессию. Допустим, что-нибудь вроде инженерной специальности. Зарплата какая может быть? Не знаю даже. Наверное, от тысячи рублей где-то.

Денис

— Из уроков мне как раз информатика нравится, понемножку для себя интересуюсь. Сейчас Photoshop изучаю, картинки обрабатываю. Но связываться с программированием особо не планирую. Может быть, как вторичный заработок.

Основной хочу работу, на которой нужно руками что-то делать: строитель, например.

Поступать в Минске куда-нибудь планирую, но пока точно не решил куда.