Илья Ивашко вышел в финал турнира в Канберре 11.01.2019, 13:13

Илья Ивашко

Белорус уверенно обыграл аргентинского теннисиста.

Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко уверенно разобрался в полуфинале турнира в Канберре с аргентинцем Ренцо Оливой, сообщает pressball.by.

В финальном поединке Ивашко сразится с 21-летним представителем Польши Хубертом Гуркачем (88 ATP). Решающий матч состоится завтра, ориентировочное время начала — 2.00 по белорусскому времени.

ATP Challenger, Канберра (Австралия)

Призовой фонд — 54 160 долларов

Одиночный разряд. 1/2 финала

Илья Ивашко (94 ATP, Беларусь) — Ренцо Оливо (331 ATP, Аргентина) — 6:1, 6:3