Илья Ивашко вышел в финал турнира в Канберре
- 11.01.2019, 13:13
Белорус уверенно обыграл аргентинского теннисиста.
Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко уверенно разобрался в полуфинале турнира в Канберре с аргентинцем Ренцо Оливой, сообщает pressball.by.
В финальном поединке Ивашко сразится с 21-летним представителем Польши Хубертом Гуркачем (88 ATP). Решающий матч состоится завтра, ориентировочное время начала — 2.00 по белорусскому времени.
ATP Challenger, Канберра (Австралия)
Призовой фонд — 54 160 долларов
Одиночный разряд. 1/2 финала
Илья Ивашко (94 ATP, Беларусь) — Ренцо Оливо (331 ATP, Аргентина) — 6:1, 6:3