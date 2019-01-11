Американец дважды выиграл джекпот после вещих снов 11.01.2019, 13:22

Мужчина признался, что ему часто снятся цифры.

Мужчина из штата Мэриленд Ричард Джойнер второй раз выиграл крупную сумму благодаря вещему сну, пишет korrespondent.net.

Американец уверен, что ему снятся вещие сны. Комбинацию цифр, которая принесла ему уже второй джекпот, Джойнер увидел во сне. Мужчина утверждает, что ему приснились цифры четыре, восемь, пять и шесть.

Через какое-то время американец начал понимать, что эти цифры его "преследуют", он несколько раз встречал их в документах, с которыми работал. Джойнер поставил на виртуальные гонки, использовав эту комбинацию, и выиграл 15 252 доллара. Второй выигрыш на эти же цифры составил уже 39 697 долларов.

Мужчина признался, что ему часто снятся цифры во сне и он пытается их использовать в повседневной жизни.