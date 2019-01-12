В Пружанском районе ищут следы рождественского метеорита 1 12.01.2019, 12:07

иллюстрационное фото

Болид, пролет которого 7 января запечатлела камера в деревне Малые Щитники, мог потухнуть между Пружанами и Березой.

Такое предположение сделали участники проекта УфоКом, сообщает портал Pruzhany.net.

Участники проекта УфоКом посетили Малые Щитники, нашли место, откуда производилась съемка объекта и по фотографиям определили азимут траектории падения болида. Он летел с запада на восток — северо-восток.

— Это подтвердили и несколько очевидцев, наблюдавших болид уже в районе Пружан, — рассказал участник УфоКом Виктор Гайдучик. Один из свидетелей упоминает интересную подробность о том, что он наблюдал светящийся объект порядка трех секунд, а затем, спустя пятнадцать секунд, раздался раскатистый звук, длившийся секунд сорок. Очень похоже, что это была ударная волна от прохождения атмосферы болидом. По предварительным оценкам, болид потух над местностью, расположенной между городами Пружаны и Береза, но мог он улететь и за пределы Брестской области. Размер объекта по имеющимся данным определить трудно. Метеорное тело, имеющее небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли, но в случае болидов возможно выпадение на землю метеоритного вещества, в том числе и в виде осколков, как было в случае с Челябинским метеоритом в 2013 году.

Сейчас участники проекта разыскивают очевидцев падения болида, которые могли бы помочь установить место, где могут находится его фрагменты.