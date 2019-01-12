Крах госпропаганды 2 Александра Мельник

12.01.2019, 20:17

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Работающие на Кремль тролли, «геббельсы» и заклинатели мертвых не в состоянии управлять сознанием масс.

Признаки того, что кремлевская пропаганда начинает выдыхаться и перестает действовать на россиян появлялись уже давно. Это проявилось и в снижении интереса населения к внешней политике и в падении рейтинга Путина и власти в целом, особенно ускорившееся после пенсионной реформы.

Однако то, как российское население реагирует на ситуацию, связанную с предоставлением автокефалии украинской церкви говорит о том, что работающие на Кремль тролли, «геббельсы» и заклинатели мертвых – все эти скабеевы, соловьевы и киселевы, больше не в состоянии эффективно управлять настроением масс. Третий месяц подряд, буквально из каждого российского утюга раздаётся лай и сатанинские завывания, в которых можно распознать слова «Томос», «Варфоломей», «автокефалия», «раскольники», «Филарет», «Порошенко», казалось бы народ российский уже должен уже землю копытом бить и рваться в бой по призыву Путина, который явно неспроста, продолжает многозначительно заявлять о том, что «церковный раскол» (по факту никакого раскола нет. – прим.) может «превратиться не кровопролитие» (понятно, что именно этого в Кремле и хотели бы больше всего. – прим.).

Однако, судя по всему, стремление к церковной независимости, которое связано с желанием Украины сойти как политической орбиты, так и с церковной орбиты Москвы, привело в ярость только патриарха Кирилла и других дельцов от церкви, которые теперь лишаются влияния и львиной доли доходов. Но большинству россиян, события, связанные с украинской автокефалией судя по всему не слишком и интересны.

Несмотря на беспрецедентную пропагандистскую накачку украинская автокефалия – естественный в православной традиции процесс, когда независимое государство получает и свою независимую церковь, не только не воспринимается россиянами как «духовное противостояние», но даже и не вызвала большого интереса среди граждан России. Даже по данным подконтрольных кремлю социологических служб – подавляющее большинство: около 60% говорят, что их не беспокоит украинский «раскол», более того – даже среди людей, которые называют себя верующими только 43% говорят о том, что они обеспокоены фактом получения Украиной Томоса.

Корреспондент британского издания The Economist рассказывает о том, что церковная политика в Стамбуле, Киеве или Москве – не смогла испортить праздник верующим, празднующим Рождество в древнем русском городе Владимире. «Пусть те, кто это делал, беспокоятся об этом», – сказал Эдуард, фабричный рабочий средних лет, когда он подошел к Успенскому собору. «У нас праздник». В то время, как украинское информационное агентство УНИАН, делает вывод, что Путину не удастся оправдать новое вторжение в Украину религией. Как оказалось, российским верующим, безразличны вопросы Томоса и независимости украинской церкви.

Мы тоже можем сделать из этого наш собственный, положительный вывод – черная магия голубого экрана уже не имеет той власти над умами и душами простых россиян. А это значит, что лишенный своего главного оружия – кремлевский режим будет съеживаться и отступать.

Александра Мельник, rusmonitor.com