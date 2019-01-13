США и Катар договорились расширить американскую базу в Дохе 13.01.2019, 18:12

Соответствующий меморандум подписали госсекретарь США и министр иностранных дел Катара.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение американской авиабазы Эль-Удейд на территории страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ABC.

Помпео заявил, что на авиабазе размещены 13 тыс. американских военнослужащих и военных коалиции. «На первом этапе она послужила площадкой для борьбы с ИГИЛ для нашей коалиции», — указал Помпео. Он также выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Катар базе.

В июне Минобороны Катара сообщило, что страна потратит $1,8 млрд на модернизацию американской авиабазы. Указывалось, что будет расширена инфраструктура базы, в частности будут построены новые жилые помещения для более чем 200 офицеров и их семей.

По данным Washington Post, США переместили свой центр проведения воздушных операций в 2003 году, после того, как Саудовская Аравия не разрешила Вашингтону использовать свою авиабазу для нападения на Ирак.