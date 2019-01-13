Отработанное ядерное топливо БелАЭС будет храниться в Беларуси 1 13.01.2019, 19:01

В Беларуси рассматриваются три сценария действий с отработанным ядерным топливом БелАЭС.

Все они предусматривают его хранение на белорусской территории в том или ином виде.

Сценарии описаны в экологическом докладе «Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны».

Первый вариант предусматривает направление облученной тепловыделяющей сборки (ОТВС) на переработку в РФ, с учетом длительного хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на территории РФ, с последующим возвращением высокоактивных отходов (ВАО), передает «Белсат».

Второй вариант предусматривает направление ОТВС БелАЭС на переработку в РФ с учетом «сухого» хранения ОЯТ на территории Беларуси с последующим возвращением и сохранением ВАО в Беларусь.

Третий вариант – длительное хранение ОТВС, в том числе с последующим захоронением на территории Беларуси.

В докладе также приведена оценка соответствующей инфраструктуры для всех трех вариантов:

Доклад о проекте стратегии обращения с отработанным топливом БелАЭС обсудят в Островце 14 января в рамках общественных слушаний.