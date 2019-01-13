ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали «Грады» на Донбассе 13.01.2019, 22:38

1,953

По данным ОБСЕ, 22 РСЗО «Град» находятся в 56 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Луганска.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали 11 января недалеко от временно оккупированного Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч, - ред.) 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм). Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу миссии.

Недалеко от Софиевки (бывшее Карло-Марксово) беспилотник ОБСЕ обнаружил три самоходных гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм), пять танков (три T-72 и два T-64), а также одну противотанковую пушку (МТ-12 Рапира, 100 мм).

29 декабря 2018 года в первые часы боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе на новогодние праздники.