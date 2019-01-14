Кто там за полосками: В Сети появилась новая оптическая иллюзия 7 14.01.2019, 13:48

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Пользователи соцсетей ломают головы над новой оптической иллюзией.

Картинку – прямоугольник из черно-белых полос, за которыми кто-то прячется – опубликовала на своей странице в Twitter специалист по нанотехнологиям Мишель Дикинсон из Новой Зеландии, пишет kp.ru.

«Вы сможете увидеть эту оптическую иллюзию, только если потрясете головой (я серьезно)», - написала она.

Стоит отметить, что далеко не всем пришлось «трясти головой», чтобы увидеть силуэт и глаза того, кто прячется на очередной картинке-загадке. А вы разглядели?