Доллар подорожал на первых торгах недели
- 14.01.2019, 15:44
Российский рубль подешевел.
На валютных торгах в Минске 14 января доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дороже на Br0,0039 и составляет Br2,1542 (на торгах 11 января - Br2,1503 за $1).
Евро подешевел на Br0,007 до Br2,4708 (11 января - Br2,4778 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,008 до Br3,2064 за 100 российских рублей (11 января - Br3,2144 за 100 российских рублей).