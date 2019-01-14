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Доллар подорожал на первых торгах недели

  • 14.01.2019, 15:44

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 14 января доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0039 и составляет Br2,1542 (на торгах 11 января - Br2,1503 за $1).

Евро подешевел на Br0,007 до Br2,4708 (11 января - Br2,4778 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,008 до Br3,2064 за 100 российских рублей (11 января - Br3,2144 за 100 российских рублей).


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