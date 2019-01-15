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Оптическая иллюзия с собакой озадачила пользователей Сети

  • 15.01.2019, 10:59
  • 1,808

Пост с изображением пса набрал более десяти тысяч лайков.

В Сети набирает популярность фотография мексиканской голой собаки по кличке Пайпер, пишет ria.ru.

Хозяйка животного Сандра Пинеда поделилась снимком своего питомца в соцсетях. Так как у собаки этой породы почти полностью отсутствует шерсть, многие пользователи приняли Пайпер за статую. Как рассказала Сандра, пост с изображением пса набрал более десяти тысяч лайков.

"Они все были крайне озадачены и спрашивали меня, настоящая она или нет. Сначала я подумала, что они шутят, но потом поняла, что они спрашивают всерьез. Они просто не могли поверить, что это настоящая собака", — рассказала Сандра порталу Lad Bible.

По словам Сандры, она уже привыкла к Пайпер и ее внешний вид не кажется ей чем-то необычным.


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