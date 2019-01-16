На заводе в Ленинградской области РФ произошел взрыв 5 16.01.2019, 13:02

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В результате инцидента пострадали три человека.

Взрыв произошел на заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Есть информация, что на заводе произошел взрыв", - сказал источник.

Источник в местной администрации также сообщил ТАСС, что взрыв, по предварительным данным, произошел на заводе "Полипласт".

В МЧС подтвердили факт взрыва, уточнив, что в результате инцидента пострадали три человека. В ведомстве также добавили, что взрыв привел к возниковению пожара на площади 50 кв. м.

Общая площадь цеха, где произошло ЧП, составляет 1200 кв. м.

По данным МЧС России, номер сложности пожару не присваивался. Его тушат по первому номеру, в то время как повышенный начинается со второго.

В пресс-службе областной администрации отметили, что причиной инцидента мог стать взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода. "На месте работают сотрудники МЧС. Предварительно, два человека получили легкие травмы, медики на месте", - сказали в пресс-службе. По данным источника в медицинских кругах области, одного из пострадавших госпитализировали.

По словам главы местной администрации Елены Антоновой, пожар на месте ЧП уже локализован.