«Все белорусскоязычные – это наша родня» 3 16.01.2019, 21:50

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Как патриотка ведет бизнес на селе.

Юлия Бука из деревни Володьково Глубокского района выкупила вместе с партнерами несколько домов в своем родном селении и создала агроусадьбу «Родной край». Многие из посетителей привозят сюда своих детей, чтобы они услышали белорусский язык в естественной среде, пишет «Белсат».

«Для белорусскоязычных гостей мы делаем скидку 20%. Я считаю, что все белорусскоязычные – это наша родня. Нас так мало. Поэтому нам нужно поддерживать друг друга», – говорит Юлия Бука.

Хозяйка агроусадьбы подчеркивает, что приют у ее может найти каждый белорусскоязычный человек, попавший в беду и которому некуда деваться. «Если ты искренний белорус, но по-белорусски плохо разговариваешь – все равно можешь к нам приехать», – отмечает жительница Володьково.

Юлия Бука кормит гостей разнообразными местными блюдами. Одна из изюминок – это суп из ботвы. Когда-то за любовь к нему наших предков соседи даже называли «ботвинниками». Правда, гостей из некоторых регионов это очень удивляет, ведь, как говорят, ботва у них идет только на корм скоту.

Иногда случаются парадоксальные случаи, признается Юлия Бука, когда летом к ней приезжают горожане и просят: «Вы там слишком ничего не готовьте. Хватит «пальцем пханой» колбасы и квашеной капусты». На самом деле в деревне колбасу готовят только зимой, когда режут поросенка. На зиму квасят также и капусту, которая к лету съедается.