закрыть
17 января 2019, четверг, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Видеохит: Роботы-боксеры стали массажистами для собаки

  • 17.01.2019, 12:11

Порой дети обладают настолько оригинальным мышлением, что могут удивить своими идеями любого взрослого человека.

Жители Виктории (Австралия) с изумлением увидели, какое применение нашли их отпрыски двум игрушечным роботам-боксёрам, пишет 120.su.

Посчитав, что негоже игрушкам всё время выяснять, кто из них сильнее, юные выдумщики заставили их поработать массажистами для собаки.

Уж неизвестно, что на самом деле думает четвероногая клиентка роботизированного массажного салона, но по крайне мере она особенно не возражает, чтобы боксёры, сменившие квалификацию, слегка её расслабили.


популярное за неделю

Мнение

Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич
У нас есть время и шанс
У нас есть время и шанс Аркадий Бабченко
Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип