Видеохит: Роботы-боксеры стали массажистами для собаки 17.01.2019, 12:11

Порой дети обладают настолько оригинальным мышлением, что могут удивить своими идеями любого взрослого человека.

Жители Виктории (Австралия) с изумлением увидели, какое применение нашли их отпрыски двум игрушечным роботам-боксёрам, пишет 120.su.

Посчитав, что негоже игрушкам всё время выяснять, кто из них сильнее, юные выдумщики заставили их поработать массажистами для собаки.

Уж неизвестно, что на самом деле думает четвероногая клиентка роботизированного массажного салона, но по крайне мере она особенно не возражает, чтобы боксёры, сменившие квалификацию, слегка её расслабили.