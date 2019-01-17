Бьерндален о россиянине Логинове: Пусть скажет, что сожалеет о произошедшем, иначе не получит уважения 6 17.01.2019, 21:04

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Оле-Эйнар Бьерндален

Фото с сайта sportbox.ru

Восьмикратный олимпийский чемпион подверг критике россиянина, дисквалифицированного за допинг.

Восьмикратный олимпийский чемпион и муж Дарьи Домрачевой Оле-Эйнар Бьерндален подверг критике поведение россиянина Александра Логинова, что был дисквалифицирован за применение допинга в сезоне-2013/14, передает pressball.by.

- В первую очередь Логинов должен сказать всем, что сожалеет о произошедшем. Если он этого не сделает, то не получит того уважения, которое он заслуживает. Конечно, это должно быть на пресс-конференции, если Логинов задумывается о своей будущей карьере. Чтобы все люди поняли, что Александр сожалеет, — сказал Бьерндален в эфире "Матч! ТВ".