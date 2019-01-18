В Италии безработные будут получать более 1000 евро 3 18.01.2019, 11:23

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Власти страны одобрили введение базового дохода и снижение пенсионного возраста.

Правительство Италии одобрило указ, который предусматривает выполнение двух ключевых обещаний его экономической программы – введение базового дохода для безработных и уменьшение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "это фундаментальный этап для правительства, это два мероприятия, которые являются не просто электоральными обещаниями, а составляют проект социальной и экономической политики, которым гордится это правительство".

По словам вице-премьера Луиджи Ди Майо, размер базового дохода, или "гражданской зарплаты" колеблется от 780 до 1032 евро. Его будут получать безработные и малообеспеченные.

Базовый доход обещала ввести одна из партий-победительниц выборов – "Движение 5 звезд".

Старт новой программе будет дан с апреля. Итальянский бюджет только в 2019 году потратит на нее 7 миллиардов евро.

Вторым обещанием, ключевым для партии "Лига", было изменение непопулярной пенсионной реформы 2011 года, которая увеличила возраст выхода на пенсию до 67 лет. Как заявил Конте, более миллиона итальянцев нуждаются в снижении пенсионного возраста минимум на 3 года.

Нововведения начнут работать для частных компаний с апреля, а с августа для сотрудников государственных предприятий.