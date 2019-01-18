Видеофакт: Водители остановились на проспекте в Минске, чтобы пропустить пешехода с тростью 2 18.01.2019, 14:36

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Когда автомобилисты повели себя как надо.

Минские водители могут вести себя по-разному: иногда плохо, иногда хорошо. Читатель Onliner с ником xpishka рассказал историю, когда автомобилисты повели себя как надо, а также опубликовал видео о человечном Минске.

— 10 января в час пик я стоял на светофоре на Партизанском проспекте. Краем глаза я заметил человека с тростью, который медленно шел через дорогу уже на запрещающий сигнал светофора. За мной была большая очередь машин во всех полосах. Было очевидно, что пешеход имеет проблемы с двигательным аппаратом. Я резко затормозил, чтобы предоставить мужчине возможность закончить переход, авто в соседней полосе тоже остановилось. Что удивительно, никто из стоящих сзади автомобилей не засигналил, мол, чего стали, ведь было темное время суток и водители, скорее всего, могли не видеть, что происходит впереди. Я и сам с трудом заметил этого пешехода, — рассказал xpishka.

— В общем, я рад, что автосообщество в Минске постепенно становится адекватным, что стали меньше проявлять агрессии на дорогах. Это показатель, надо и дальше так продолжать, — убежденчитатель.

Пункт 119 ПДД: «Везде, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель должен уступить дорогу пешеходу — инвалиду по зрению, подающему сигнал тростью белого цвета либо тростью с покрытием повышенной видимости, в том числе со световозвращающим элементом (элементами). Водитель должен быть готов снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на таких участников дорожного движения, а также детей и пешеходов с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата».