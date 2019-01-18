В Минске высаживают деревья в мороз 1 18.01.2019, 16:55

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Фото: Павел Крупник

«Зеленстрой» говорит, что «все прекрасно».

Читатель Telegram-канала "Минск и минчанин" Павел Крупник опубликовал фото деревьев, которые посадили на днях в столице вдоль строящейся Южной магистрали. Еврорадио выясняет, можно ли вообще высаживать деревья в мороз и что станет с деревом, высаженным в снег.

“Посадки были и продолжаются”

"Это нормально, морозов нет, — успокаивает начальница отдела содержания и благоустройства объектов зелёного хозяйства УП "Минскзеленстрой" Елена Акулич. — Согласно правилам ТКП-45, высаживать деревья с комом можно при температуре до -15 градусов. Приживаются они даже лучше, чем деревья, высаженные весной, особенно поздней. Ком защищает корневую систему, она не рвётся. Его сажают, присыпают землёй. Дерево зимой находится в спячке. Когда снег растает, растёт дальше. Всё прекрасно"

Фото: Павел Крупник

По словам главного инженера КУП "Зеленстрой Первомайского района" Александра Сурмача, деревья, которые в январе высаживают вдоль Южной магистрали, — это липы.

"Посадки были и продолжаются. Сейчас самый благоприятный период. Это написано во всех научных книжках. Технологический процесс мы не нарушаем", — говорит специалист.

Кроме морозов, молодым деревьям, высаженным зимой и поздней осенью, угрожают противогололёдные реагенты. В Беларуси используется хлорид натрия (NaCl). Когда лёд подтаивает, образуется водно-соляная смесь, которая попадает в почву, а ещё испаряется и оседает на кронах деревьев, рассказывал заведующий сектором мониторинга растительного мира института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Александр Судник. Впрочем, Южная магистраль ещё строится, движение автомобилей по ней не запускалось, поэтому противогололедные реагенты там не применяются.