В Беларуси откроют книгу соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска 18.01.2019, 22:22

Павел Адамович

Фото: Renata Dąbrowska

У Павла Адамовича были белорусские корни.

На этой неделе наши западные соседи прощаются с мэром Гданьска Павлом Адамовичем. В связи с его смертью президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур, который начнется вечером пятницы и продлится до вечера субботы.

«Книга соболезнований открыта с сегодняшнего дня до завтрашнего в генеральном консульстве в Гродно, а в понедельник будет доступна с 10 до 15 часов в Минске на десятом этаже здания по улице З.Бядули, 11», – сообщил «Белсату» советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек.

Павел Адамович был ранен 13 января во время финала концерта «Большого оркестра праздничной помощи» – крупнейшей благотворительной акции в Польше. Нападающий забежал на сцену на открытом воздухе и нанес Адамовичу несколько ударов ножом.

Политик скончался на следующий день в больнице, не приходя в сознание.

Павел Адамович был одним из самых популярных городских мэров, он бессменно руководил Гданьском с 1998-го года. На выборах в прошлом году политик набрал 65% голосов.

У Адамовича были белорусские корни, и он неоднократно посещал нашу страну. Ежегодно город принимает на отдых польских детей из Беларуси. Павел Адамович способствовал также закрытому властями Беларуси Колосовскому гуманитарному лицею.